Доходность мирового рынка облигаций возросла до максимума с 2008 года — Finance.ua
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Доходность мирового рынка облигаций возросла до максимума с 2008 года

Фондовый рынок
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Доходность мирового рынка облигаций возросла до максимума с 2008 года
Доходность мирового рынка облигаций возросла до максимума с 2008 года
Индикатор, рассчитывающий доходность по облигациям разных стран, подскочил до уровней 2008 года, отмечает Bloomberg. Распродажи на рынках были вызваны опасениями дальнейшего повышения ставок.
Доходность Bloomberg Global Agg Treasuries Total Return Index Value Unhedged USD в среду, 16 августа, составила 3,3%, что стало максимумом с августа 2008 года.

Предыстория

По итогам двухдневного заседания 25−26 июля ФРС повысила ставку по федеральным фондам на 25 б.п. — с 5−5,25% до 5,25−5,5% годовых, что стало максимумом с начала 2001 года. На рынке тогда преобладало мнение, что это последнее повышение в текущем цикле усиления денежно-кредитной политики. Однако опубликованный вечером в среду, 16 августа, протокол июльского заседания показал обеспокоенность чиновников по поводу инфляции в стране. Большинство из них допустили дальнейший рост ставки, если ситуация с ростом цен не улучшится.
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В управляющей компании Pacific Investment Management считают, что ФРС действительно может дополнительно повысить ставку в конце этого года, чтобы гарантировать снижение инфляции.
Помимо «обеспокоенности» ФРС, росту доходностей по облигациям также способствовали данные об устойчивости рынка труда.
Между тем, в начале года ситуация на долговом рынке была иная. Тогда участники торгов рассчитывали на скорейшее завершение цикла повышения ставок и стремились зафиксировать относительно высокую доходность облигаций. В результате цены на бонды росли, а доходность, наоборот, падала.
Публикация протокола заседания ФРС способствовала продажам и рынку акций. По итогам торгов, 16 августа индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,76%. 17 августа снижение продолжилось.
По материалам:
Мінфін.com.ua
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