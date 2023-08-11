Государственные облигации Украины подорожали на 50% за два месяца — Finance.ua

Государственные облигации Украины подорожали на 50% за два месяца Сегодня 17:23 — Фондовый рынок

Государственные облигации Украины подорожали на 50% за два месяца

Государственные облигации Украины выросли в цене за последние два месяца, поскольку инвесторы стали более оптимистичны по поводу того, какую часть своих денег они получат обратно в результате возможной реструктуризации долга.

Об этом пишет Financial Times.

Долларовые облигации со сроком погашения в сентябре 2025 года торгуются по цене 31 цент за доллар по сравнению с 20 центами в начале июня. Остальные облигации в иностранной валюте продемонстрировали аналогичный рост.

Цены выросли более чем на 50% с начала июня, что сделало украинские облигации одними из лучших на мировых рынках с фиксированным доходом в этом году, поскольку стабильный поток иностранной помощи поддерживает валютные резервы Киева, в то время как прогнозы экономики страны в последнее время стали хуже.

По данным центрального банка, опубликованным ранее на этой неделе, золотовалютные резервы Киева выросли до рекордно высокого уровня в $41,7 млрд, поскольку финансовая помощь от западных стран продолжает поступать.

Инвесторы говорят, что июньский пересмотр МВФ своей четырехлетней кредитной программы Украине на сумму $15,6 млрд также способствовал недавнему ралли.

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В конце июня МВФ дал понять, что экономика Украины должна вырасти на 1−3% в 2023 году, что улучшило предварительные прогнозы, указывающие на 3-процентное сокращение в этом году. Российское вторжение привело к падению ВВП Украины на 29% в прошлом году.

Согласно данным, собранным Bloomberg, крупнейшими владельцами еврооблигаций Украины являются BlackRock, Pimco и Fidelity.

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