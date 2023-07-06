Граждане и бизнес в этом году приобрели военных облигаций на 59,2 миллиарда гривен — Finance.ua

Граждане и бизнес в этом году приобрели военных облигаций на 59,2 миллиарда гривен
По состоянию на 1 июля портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц составил 59,2 млрд грн в эквиваленте.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
«В целом с начала года портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц увеличился на 71% - до 59,2 млрд грн в эквиваленте», — говорится в сообщении.
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По информации Депозитария НБУ, по состоянию на 1 июля 2023 года граждане и бизнес приобрели военных ОВГЗ на 26 090,9 млн грн, или 36,8% от общего объема приобретенных гривневых военных ОВГЗ. Кроме того, было приобретено облигаций на 822,0 млн дол. США, или 52,6% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долларах, и на 76,5 млн евро, или 12,2% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро.
Отмечается, что портфель военных облигаций в собственности граждан и бизнеса Украины второй по объему после сконцентрированного объема этих ценных бумаг в банках — первичных дилеров.
Объем военных ОВГЗ в собственности нерезидентов на 1 июля составил 12 911,3 млн грн и 22,7 млн дол. США, увеличившись за первое полугодие 2023 более чем в 4,5 раза.
Напомним, в связи с российской агрессией украинское правительство приняло решение о поэтапном выпуске военных облигаций в объеме до 400 млрд грн. Минфин проводит аукционы по продаже ОВГЗ каждый вторник, начиная с 1 марта 2022 года.
За январь — июнь 2023 года правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 293 млрд грн в эквиваленте, всего во время военного положения — 545 млрд грн.
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