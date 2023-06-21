В «Дія» появилась новая военная облигация — Новая Каховка — Finance.ua
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В «Дія» появилась новая военная облигация — Новая Каховка

Фондовый рынок
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В «Дія» появилась новая военная облигация — Новая Каховка
В «Дія» появилась новая военная облигация — Новая Каховка
В приложении «Дія» добавлены новые военные облигации — Новая Каховка.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины в Telegram.
«Две недели назад российские террористы разрушили Каховскую ГЭС, устроив экоцид. Несокрушимые украинцы с первых секунд активно приобщились к ликвидации последствий и помощи пострадавшим. Облигация Новая Каховка в „Дія“ — это еще один действенный способ помощи. Купите, чтобы поддержать экономику государства, помочь Силам обороны и получить гарантированную прибыль», — призвал министр Михаил Федоров.

Как купить облигацию:

  • зайдите в приложение Дія;
  • нажмите Военные облигации на главном экране;
  • выберите облигацию, партнера и количество;
  • подпишите и оплатите любой картой;
  • облигация в течение 3 дней появится рядом с документами.

Подробности:

  • дата выплаты: 01.05.2024;
  • процентная ставка: 18,2%.
«Покупка военных облигаций — это инвестиция в мирное будущее и гарантированная прибыль для каждого вкладчика. Каждая гривна с облигации поддерживает экономику страны и помогает армии, а затем возвращается на ваш счет», — добавили в Минцифры.
На сегодняшний день через приложение «Дія» приобретено военных облигаций на 1,4 млрд гривен.
Вкладчики успешно инвестируют свои средства в деоккупацию Донецка, Луганска, Мариуполя, Херсона, Энергодара, Бердянска, Севастополя, Мелитополя, а также А Р Крым, а теперь — Новой Каховки.
В 2023 году благодаря военным облигациям в государственный бюджет Минфин привлек более 125 млрд гривен.

Военные облигации в «Дія»: сколько можно заработать и как приобрести 📱

По материалам:
Finance.ua
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