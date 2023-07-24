Доходность гособлигаций по всему миру снизилась из-за беспокойства относительно состояния мировой экономики — Trading Economics Сегодня 19:48

Доходность гособлигаций по всему миру снизилась из-за беспокойства относительно состояния мировой экономики — Trading Economics

Доходность государственных облигаций по всему миру снизилась в начале последней недели июля, а доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 3,81% на фоне растущей обеспокоенности состояния мировой экономики и в то время, когда трейдеры готовятся к ключевым решениям по процентным ставкам от ФРС, ЕЦБ.

«Оперативные индексы PMI для крупнейших европейских экономик и Японии разочаровали, а неубедительные результаты выборов в Испании в воскресенье усилили настроения дальнейшего снижения рисков», — говорят аналитики.

Между тем и ФРС и ЕЦБ намерены повысить процентные ставки еще на 25 б. п. позже на этой неделе, в то время как Банк Японии, ожидается, сохранит свою ультрамягкую монетарную политику.

Напомним, Bloomberg писал, что после публикации отчета по индексу потребительских цен экс-глава ФРС Билл Дадли заявил, что Федрезерву, возможно, не придется снова повышать ставку после июльского заседания.

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«ФРС должна быть ободрена этим, но я не думаю, что это изменит то, что они собираются делать на июльском заседании, — сказал Дадли в эфире Surveillance, подчеркнув, почему он ожидает, что мы увидим повышение ставки на предстоящем решении ФРС. — Я думаю, что это открывает вопрос о том, будет ли июль последним, и это, безусловно, возможно».

Но Гапен и Дадли были единодушны в том, что не стоит слишком радоваться. Еще рано говорить, что битва выиграна. Потребители все еще хотят и могут тратить, а рынок труда остается сильным. На самом деле реальная заработная плата в США выросла на 1,2% в годовом исчислении, что является самым высоким показателем с марта 2021 года. Единственное, что должен увидеть Дадли, чтобы подтвердить, что низкая инфляция реальна и продолжительна — это более мягкий рынок труда, а до этого еще далеко, пишет издание.

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