В ЕС нашли способ законно использовать доходы от замороженных активов россии — Bloomberg
Чиновники Европейского Союза начнут встречаться с представителями стран-членов на этой неделе для обсуждения плана о том, как использовать доходы от более 200 миллиардов евро замороженных активов российского Центробанка, с целью направить их для восстановления Украины.
Согласно проекту документа о процессе, с которым ознакомился Bloomberg, Европейская комиссия предложит способ, как законно перевести доходы, полученные от активов, в бюджет блока.
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Комиссия встретится с чиновниками из Испании, Бельгии, Италии, Франции и Германии в четверг, а затем со всеми государствами-членами на следующей неделе, по словам источника, знакомого с планами. Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что выдвинет законодательное предложение до летних каникул, но с тех пор эти сроки подвинулись во времени.
Согласно документу, рабочая группа комиссии поддерживает реализацию трех основных предложений документа поэтапно, а не сразу.
Эти шаги включают уточнение объема обязанностей по финансовым обязательствам, введение требований к центральным депозитариям ценных бумаг относительно раздела остатков денежных средств российских активов и перевода доходов в бюджет ЕС в качестве внешних назначенных доходов, говорится в документе.
Ожидается, что активы российского центрального банка, замороженные в ЕС, принесут около 3 миллиардов евро непредвиденной прибыли. Более половины активов находятся в денежных средствах и депозитах, а «значительная сумма» остальных находится в ценных бумагах, которые превратятся в денежные средства по мере погашения в ближайшие два-три года.
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