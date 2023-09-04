США арестовали российских активов более чем на $1 млрд за рубежом — Finance.ua

США арестовали российских активов более чем на $1 млрд за рубежом Сегодня 10:14 — Фондовый рынок

США арестовали российских активов более чем на $1 млрд за рубежом

С начала полномасштабной войны США арестовали более 1 миллиарда долларов российских активов за рубежом.

«Мы задерживали самолеты в Швейцарии и на Ближнем Востоке. Мы арестовывали контрабандистов в Италии, Германии, Латвии. И мы предъявили обвинение отмывателям денег в Великобритании. Таким образом, мы показали, что нет места, где можно скрыться», — сказала заместитель генерального прокурора США Лиза Монако

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Офис Монако руководит рабочей группой KleptoCapture — подразделением, созданным в марте 2022 г. для обеспечения соблюдения санкций против российских олигархов и поиска их спрятанных активов по всему миру. Монако заявила, что эти усилия основываются на широком сотрудничестве с иностранными партнерами.

«Мы нуждаемся в сотрудничестве с нашими международными союзниками и партнерами, — сказала Монако. — Нам нужно их сотрудничество в расследовании — и мы его получаем. Мы видим, что действительно беспрецедентное, сплоченное международное сообщество объединяется, чтобы изолировать путинский режим, осудить его чудовищную жестокость против украинского народа».

В прошлом году Министерство юстиции конфисковало на Фиджи супер-яхту стоимостью 300 миллионов долларов, принадлежавшую олигарху Сулейману Керимову. Согласно сообщению Минюста, судно было конфисковано на основании вероятного нарушения американского законодательства, в частности Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, отмывании денег и сговоре.

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Министерство юстиции также запросило конфискацию яхты стоимостью 90 миллионов долларов у берегов Испании, принадлежавшей олигарху Виктору Вексельбергу. В этом случае речь шла о нарушении законов США о банковском мошенничестве, отмывании денег и санкциях.

И Керимов, и Вексельберг находятся под санкциями США.

В прошлом году Сенат включил поправку в общий законопроект о расходах, чтобы использовать некоторые из этих конфискованных российских активов для помощи Украине в ее войне с россией.

Среди предметов роскоши, которые Министерство юстиции США пытается конфисковать с начала войны — самолет Gulfstream стоимостью 60 млн долларов и самолет Boeing (350 млн долларов), зарегистрированные на сеть из пяти подставных компаний и анонимного траста, связанных с российским миллиардером Романом Абрамович.

«Мы стремимся получить от Конгресса полномочия, которые позволят нам использовать полученные средства в интересах украинского народа», — сказала Монако.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Європейська правда По материалам:

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