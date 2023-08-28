АРМА официально открыла доступ к Реестру арестованных активов — Finance.ua
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АРМА официально открыла доступ к Реестру арестованных активов

Казна и Политика
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АРМА официально открыла доступ к Реестру арестованных активов
АРМА официально открыла доступ к Реестру арестованных активов
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) официально завершило комплекс работ по открытию Единого государственного реестра активов, на которые наложен арест в уголовном производстве.
Согласно сообщению на сайте Агентства, по своей конфигурации Реестр является комплексной базой данных обо всех активах в Украине, арестованных правоохранителями и судами по уголовным делам.
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«В настоящее время АРМА отчитывается о формировании и открытии Реестра арестованных активов, в котором отражены данные обо всех арестованных вещественных доказательствах, имеющих экономическую ценность. Публичный режим функционирования Реестра позволяет разнообразным целевым аудиториям оперативно получить информацию, что происходит с тем или иным активом. В частности, кто расследует уголовное дело, кем и когда наложен арест, как АРМА управляет имуществом, на какую сумму оно оценено, за сколько продано на торгах, по какому договору передано управляющему и сколько средств поступило в бюджет от управления. То есть Реестр дает возможность в режиме онлайн отследить все действия от его ареста до получения государством дохода», — отметила глава АРМА Елена Дума.
В то же время в АРМА отмечают, что Реестр состоит из открытой части, доступной каждому заинтересованному лицу, и закрытой, предназначенной для правоохранителей.
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В настоящее время база данных содержит более 129 тысяч записей. Около 36 тысяч из них относятся именно к активам, которые переданы в управление АРМА. 829 записей касаются мероприятий по проведению оценки стоимости активов и 1144 записи — конкурсных отборов управляющих.
117 записей относятся к договорам управления и содержат данные о суммах доходов, которые управляющие перечисляют в бюджет. 500 записей касаются активов, проданных на торгах (список проданных активов, дату торгов и название торговой площадки, а также сумму реализации имущества) и еще 500 записей — мер по управлению денежными средствами, учитывая суммы размещенных средств и начисленных процентов.
Подчеркивается, что АРМА будет работать над дальнейшим усовершенствованием Реестра и усилением его технических и функциональных возможностей, в том числе для более удобного поиска и использования данных.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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