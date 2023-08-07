В управление АРМА передали более 24 млн гривен со счетов человека, связанного с российским олигархом — Finance.ua

В управление АРМА передали более 24 млн гривен со счетов человека, связанного с российским олигархом Сегодня 20:43 — Казна и Политика

В управление АРМА передали более 24 млн гривен со счетов человека, связанного с российским олигархом

ГБР передало в управление АРМА более 24 млн гривен со счетов человека, связанного с российским олигархом Евгением Гинером и группой VS Energy.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

«Суд арестовал и передал в управление Национального агентства по выявлению активов (АРМА) более 24 миллионов гривен на банковском счету гражданина Украины, связанного с деятельностью группы компаний VS Energy и олигархом Евгением Гинером», — сказано в сообщении.

Читайте также В АРМА переданы конфискованные активы президента российского клуба «ЦСКА»

ГБР обнаружило банковский счет фигуранта во взаимодействии с Государственной службой финансового мониторинга Украины.

Финансовые ресурсы были обнаружены в ходе расследования ГБР в отношении деятельности преступной организации с участием граждан рф и правоохранителей и завладения злоумышленниками объектами критической энергетической инфраструктуры (облэнерго).

Сотрудники ГБР установили, что с начала полномасштабных военных действий в Украине к этому лицу перешли украинские активы компаний и лиц, связанных с олигархом путина Евгением Гинером и группой компаний VS Energy. Это было сделано для того, чтобы скрыть российский след активов и сделать невозможным их арест. В отношении Гинера решением СНБО Украины были введены санкции.

Установлено, что в целом вышеупомянутый гражданин Украины совершил банковские операции на общую сумму более 96 миллионов гривен.

Досудебное расследование продолжается.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.