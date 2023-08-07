В управление АРМА передали более 24 млн гривен со счетов человека, связанного с российским олигархом — Finance.ua
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В управление АРМА передали более 24 млн гривен со счетов человека, связанного с российским олигархом

Казна и Политика
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В управление АРМА передали более 24 млн гривен со счетов человека, связанного с российским олигархом
В управление АРМА передали более 24 млн гривен со счетов человека, связанного с российским олигархом
ГБР передало в управление АРМА более 24 млн гривен со счетов человека, связанного с российским олигархом Евгением Гинером и группой VS Energy.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
«Суд арестовал и передал в управление Национального агентства по выявлению активов (АРМА) более 24 миллионов гривен на банковском счету гражданина Украины, связанного с деятельностью группы компаний VS Energy и олигархом Евгением Гинером», — сказано в сообщении.
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ГБР обнаружило банковский счет фигуранта во взаимодействии с Государственной службой финансового мониторинга Украины.
Финансовые ресурсы были обнаружены в ходе расследования ГБР в отношении деятельности преступной организации с участием граждан рф и правоохранителей и завладения злоумышленниками объектами критической энергетической инфраструктуры (облэнерго).
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Сотрудники ГБР установили, что с начала полномасштабных военных действий в Украине к этому лицу перешли украинские активы компаний и лиц, связанных с олигархом путина Евгением Гинером и группой компаний VS Energy. Это было сделано для того, чтобы скрыть российский след активов и сделать невозможным их арест. В отношении Гинера решением СНБО Украины были введены санкции.
Установлено, что в целом вышеупомянутый гражданин Украины совершил банковские операции на общую сумму более 96 миллионов гривен.
Досудебное расследование продолжается.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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