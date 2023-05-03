В АРМА переданы конфискованные активы президента российского клуба «ЦСКА» — Finance.ua
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В АРМА переданы конфискованные активы президента российского клуба «ЦСКА»

Казна и Политика
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В АРМА переданы конфискованные активы президента российского клуба «ЦСКА»
В АРМА переданы конфискованные активы президента российского клуба «ЦСКА»
Генеральная прокурора арестовала и передала в управление АРМА денежные средства предприятия, принадлежащего подсанкционному гражданину рф, на сумму почти 3 млн долларов США.
Об этом сообщается на сайте Офиса Генерального прокурора.
По данным следствия, бенефициарным собственником предприятия является гражданин россии — президент российского футбольного клуба «ЦСКА» и связанный с государственной корпорацией «Ростех», поставляющей оружие, военную технику и боеприпасы для нужд вооруженных сил рф.
В ходе расследования проверяется информация о правомерности получения и использования банком более 1,6 млрд грн кредита для рефинансирования, полученного после введения военного положения в Украине.
Ранее, по материалам правоохранительных органов, решением Высшего антикоррупционного суда Украины активы гражданина рф — 88,89% акций украинского банка — взысканы в доход государства.
Досудебное расследование по фактам пособничества государству-агрессору и мошенничества с финансовыми ресурсами осуществляется Главным следственным управлением ГБР при оперативном сопровождении территориального управления Государственного бюро расследований в городе Киеве (ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 222 УК Украины).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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