В АРМА переданы конфискованные активы президента российского клуба «ЦСКА» — Finance.ua

В АРМА переданы конфискованные активы президента российского клуба «ЦСКА» Сегодня 07:42 — Казна и Политика

В АРМА переданы конфискованные активы президента российского клуба «ЦСКА»

Генеральная прокурора арестовала и передала в управление АРМА денежные средства предприятия, принадлежащего подсанкционному гражданину рф, на сумму почти 3 млн долларов США.

Об этом сообщается на сайте Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, бенефициарным собственником предприятия является гражданин россии — президент российского футбольного клуба «ЦСКА» и связанный с государственной корпорацией «Ростех», поставляющей оружие, военную технику и боеприпасы для нужд вооруженных сил рф.

В ходе расследования проверяется информация о правомерности получения и использования банком более 1,6 млрд грн кредита для рефинансирования, полученного после введения военного положения в Украине.

Ранее, по материалам правоохранительных органов, решением Высшего антикоррупционного суда Украины активы гражданина рф — 88,89% акций украинского банка — взысканы в доход государства.

Досудебное расследование по фактам пособничества государству-агрессору и мошенничества с финансовыми ресурсами осуществляется Главным следственным управлением ГБР при оперативном сопровождении территориального управления Государственного бюро расследований в городе Киеве (ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 222 УК Украины).

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