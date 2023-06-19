АРМА разыскало активов на 27,6 млрд грн в этом году — Finance.ua

АРМА разыскало активов на 27,6 млрд грн в этом году Сегодня 06:19 — Казна и Политика

АРМА разыскало активов на 27,6 млрд грн в этом году

Национальное агентство Украины по розыску и менеджменту активов (АРМА) с начала 2023 года разыскало активы на общую сумму более 27,6 млрд грн в гривневом эквиваленте.

Об этом сообщает пресс-служба Нацагентства.

«С начала 2023 года АРМА разыскало доли в уставных капиталах и денежные средства общей стоимостью более 27,6 млрд в гривневом эквиваленте», — говорится в сообщении.

В частности, в мае по результатам обработки обращений правоохранительных органов и запросов Министерства юстиции Украины специалисты АРМА разыскали денежные средства и корпоративные права (доли в уставных капиталах) на сумму более 3,5 млрд грн, 26 имущественных прав интеллектуальной собственности, 644 объекта жилой и нежилой недвижимости, 799 земельных участков, 795 единиц транспорта, 136 единиц сельхозтехники с комплектующими.

Инфографика: АРМА

Напомним, ранее суд передал в управление Национальному агентству Украины по розыску и менеджменту активов самолет Ан-140−100 2004 года выпуска, принадлежащий на праве собственности директору предприятия гражданской авиации.

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Фінансовий клуб По материалам:

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