АРМА разыскало активов на 27,6 млрд грн в этом году — Finance.ua
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АРМА разыскало активов на 27,6 млрд грн в этом году

Казна и Политика
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АРМА разыскало активов на 27,6 млрд грн в этом году
АРМА разыскало активов на 27,6 млрд грн в этом году
Национальное агентство Украины по розыску и менеджменту активов (АРМА) с начала 2023 года разыскало активы на общую сумму более 27,6 млрд грн в гривневом эквиваленте.
Об этом сообщает пресс-служба Нацагентства.
«С начала 2023 года АРМА разыскало доли в уставных капиталах и денежные средства общей стоимостью более 27,6 млрд в гривневом эквиваленте», — говорится в сообщении.
В частности, в мае по результатам обработки обращений правоохранительных органов и запросов Министерства юстиции Украины специалисты АРМА разыскали денежные средства и корпоративные права (доли в уставных капиталах) на сумму более 3,5 млрд грн, 26 имущественных прав интеллектуальной собственности, 644 объекта жилой и нежилой недвижимости, 799 земельных участков, 795 единиц транспорта, 136 единиц сельхозтехники с комплектующими.
Инфографика: АРМА
Инфографика: АРМА
Напомним, ранее суд передал в управление Национальному агентству Украины по розыску и менеджменту активов самолет Ан-140−100 2004 года выпуска, принадлежащий на праве собственности директору предприятия гражданской авиации.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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