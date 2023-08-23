Пентхаус, квартира, усадьба: Чехия арестовала активы семьи директора российского производителя крылатых ракет — Finance.ua

Пентхаус, квартира, усадьба: Чехия арестовала активы семьи директора российского производителя крылатых ракет Сегодня 12:41 — Фондовый рынок

Пентхаус, квартира, усадьба: Чехия арестовала активы семьи директора российского производителя крылатых ракет

Управление финансового анализа (FAU) Чехии заморозило имущество родственников главы АО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“» (КТРВ) Бориса Обносова. Речь идет о его дочери Ольге и 37-летнем зяте Ростиславе Зорикове, которые недавно попали под национальные санкции страны.

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на Чешское телевидение.

В частности, был арестован пентхаус с видом на Прагу стоимостью около миллиона евро; квартира в этом же комплексе стоимостью 23 млн рублей; трехэтажный особняк в историческом районе Жижков стоимостью 6 млн евро.

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Также под арест попала его риелторская компания Riomax. До санкций он успел перевести долю в другой чешской компании Altera на своего отца.

Состояние семьи Обносова в Чехии оценивается более чем в 100 млн крон (4,1 млн евро по текущему курсу). Теперь они не могут продать или передать свои чешские активы.

«Мы делаем все возможное, чтобы все те, кто связан с режимом путина, кто активно ему помогает и кто извлекает выгоду от войны в Украине, были наказаны», — заявил премьер-министр Петр Фиала.

Президент Чехии Петр Павел отмечал в июле, что ограничения пока нельзя ввести из-за «юридической проблемы», однако пообещал найти решение. 16 августа чешское правительство ввело национальные санкции против Обносова и его семьи.

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«российский олигарх, стоящий за производством ракет, которые убивают невинных украинцев, должен понести ответственность. Как те, кто наслаждается роскошью в Чехии на деньги от торговли смертью», — прокомментировал решение правительства глава МИД республики Ян Липовский.

Борис Обносов занимает должность гендиректора КТРВ 20 лет, он получил звезду Героя россии за «большой вклад в укрепление обороноспособности страны».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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