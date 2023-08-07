За финансирование войны арестованы активы российских олигархов почти на 190 млрд грн — Finance.ua

За финансирование войны арестованы активы российских олигархов почти на 190 млрд грн Сегодня 10:29 — Казна и Политика

За финансирование войны арестованы активы российских олигархов почти на 190 млрд грн

По материалам Службы безопасности арестованы активы российских олигархов на почти 190 млрд грн, для более 4 тыс. компаний рф введены санкции из-за причастности к финансированию вооруженной агрессии россии против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В течение 2022−2023 годов по материалам СБУ были арестованы бизнес-активы российских олигархов на почти 190 млрд грн.

В частности, речь идет о корпоративных правах и недвижимом имуществе десятков предприятий, конечными бенефициарами которых являются российские корпорации «роснефть», «росатом», «газпром», «ростех», «русАл», «группа ГМС», «татнефть», банки и т. д.

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Кроме того, были введены экономические санкции для более 4 тыс. российских компаний, которые непосредственно финансируют военное вторжение, помогают россии обходить санкции, закупать материалы, военную технику и компоненты к ним в других странах.

По словам главы СБУ Василия Малюка, спецслужба сформировала список российского бизнеса, который финансирует войну и проверяет каждого фигуранта. Вся информация будет приобщена к уголовным производствам для рассмотрения в международном трибунале.

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Собранные материалы станут доказательствами по уголовным производствам по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и чч. 1, 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

«Каждый спонсор российского терроризма должен сидеть на скамье подсудимых рядом с путиным. Потому что они — полноценные соучастники преступлений. За их деньги россия запускает ракеты и дроны. В конце концов, российские активы должны работать в пользу Украины. СБУ активно „дерусифицирует“ бизнес, который работает на врага, соблюдая жесткую линию в отношении его санкций, ареста и конфискации», — заявил Василий Малюк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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