За финансирование войны арестованы активы российских олигархов почти на 190 млрд грн — Finance.ua

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За финансирование войны арестованы активы российских олигархов почти на 190 млрд грн

Казна и Политика
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За финансирование войны арестованы активы российских олигархов почти на 190 млрд грн
За финансирование войны арестованы активы российских олигархов почти на 190 млрд грн
По материалам Службы безопасности арестованы активы российских олигархов на почти 190 млрд грн, для более 4 тыс. компаний рф введены санкции из-за причастности к финансированию вооруженной агрессии россии против Украины.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В течение 2022−2023 годов по материалам СБУ были арестованы бизнес-активы российских олигархов на почти 190 млрд грн.
В частности, речь идет о корпоративных правах и недвижимом имуществе десятков предприятий, конечными бенефициарами которых являются российские корпорации «роснефть», «росатом», «газпром», «ростех», «русАл», «группа ГМС», «татнефть», банки и т. д.
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Кроме того, были введены экономические санкции для более 4 тыс. российских компаний, которые непосредственно финансируют военное вторжение, помогают россии обходить санкции, закупать материалы, военную технику и компоненты к ним в других странах.
По словам главы СБУ Василия Малюка, спецслужба сформировала список российского бизнеса, который финансирует войну и проверяет каждого фигуранта. Вся информация будет приобщена к уголовным производствам для рассмотрения в международном трибунале.
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Собранные материалы станут доказательствами по уголовным производствам по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и чч. 1, 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.
«Каждый спонсор российского терроризма должен сидеть на скамье подсудимых рядом с путиным. Потому что они — полноценные соучастники преступлений. За их деньги россия запускает ракеты и дроны. В конце концов, российские активы должны работать в пользу Украины. СБУ активно „дерусифицирует“ бизнес, который работает на врага, соблюдая жесткую линию в отношении его санкций, ареста и конфискации», — заявил Василий Малюк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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