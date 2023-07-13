российские активы заморозят в странах G7 до выплаты репараций — Finance.ua

российские активы заморозят в странах G7 до выплаты репараций Сегодня 15:46 — Мир

российские активы заморозят в странах G7 до выплаты репараций

российские активы в странах «Большой семерки» (G7) будут заморожены до тех пор, пока москва не выплатит компенсацию Украине.

Об этом говорится в заявлении группы, принятом в Вильнюсе.

«Мы снова подтверждаем, что, согласно нашим правовым системам, суверенные активы россии в наших юрисдикциях останутся неподвижными до тех пор, пока россия не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине», — отмечается в документе.

В G7 входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. Главы этих государств также заявили о необходимости создания международного механизма для возмещения ущерба Украине и выразили готовность изучить варианты его разработки.

Кроме того, страны G7 договорились и дальше усиливать санкции против россии, контролировать их соблюдение, а также поддерживать усилия таких институтов, как Международный уголовный суд (МУС), который ранее выдал ордер на арест путина.

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После начала вторжения США, Британия, ЕС и другие присоединившиеся к ним страны заморозили российские активы, находящиеся в их юрисдикциях. В ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что речь идет о 300 млрд евро резервов Центробанка рф и 19 млрд евро, принадлежащих российским бизнесменам.

Страны обсуждали конфискацию этих средств, чтобы направить их на восстановление Украины. Однако после многомесячных дискуссий и консультаций с юристами Еврокомиссия пришла к выводу, что изъять их невозможно, поскольку на них распространяется государственный иммунитет.

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ЕК предложила странам — членам ЕС и международным партнерам создать фонд, которому можно было бы передать под управление ликвидные активы из замороженных резервов, а на восстановление Украины направлять прибыль от инвестирования этих средств.

Лидеры стран ЕС поддержали эту идею, однако окончательное решение пока не принято, поскольку по-прежнему остаются юридические и финансовые вопросы, которые необходимо согласовать, писал Bloomberg. Ожидается, что активы ЦБ рф позволят получить около 3 млрд евро прибыли в год.

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Фінансовий клуб По материалам:

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