ФГИУ начинает продажу изъятых активов россиян: какую компанию приватизируют первой — Finance.ua
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ФГИУ начинает продажу изъятых активов россиян: какую компанию приватизируют первой

Казна и Политика
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ФГИУ начинает продажу изъятых активов россиян: какую компанию приватизируют первой
ФГИУ начинает продажу изъятых активов россиян: какую компанию приватизируют первой
Фонд государственного имущества начинает приватизацию изъятых у российских олигархов активов, первые торги по продаже аграрной компании «Инвестагро» пройдут 10 августа на Prozorro.Продажи.
Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.
Компания «Инвестагро» ранее принадлежала российскому миллиардеру, акционеру титановой корпорации ВСМПО-Ависма Михаилу Шелкову.
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Стартовая цена лота составляет 55 млн грн, гарантийный взнос для участия в торгах — 11 млн грн.
«Выполняем обещания. Этот аукцион должен стать символом прозрачности и справедливости. Агрессор должен быть наказан. Бывшие российские активы будут работать на восстановление Украины и развитие ее экономики», — отметил глава ФГИУ Рустем Умеров.
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По итогам 2022 года «Инвестагро» получила 3,7 млн ​​грн чистой прибыли, а в I полугодии 2023 — 7 млн ​​грн убытка. Компания имеет текущую кредиторскую задолженность в 17,2 млн грн.
В собственности «Инвестагро» находится 25 объектов недвижимого имущества и 12 транспортных средств. Также компания арендует 204 земельных участка общей площадью почти 1326 га.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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