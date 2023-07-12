ФГИУ начинает продажу изъятых активов россиян: какую компанию приватизируют первой — Finance.ua

ФГИУ начинает продажу изъятых активов россиян: какую компанию приватизируют первой
Фонд государственного имущества начинает приватизацию изъятых у российских олигархов активов, первые торги по продаже аграрной компании «Инвестагро» пройдут 10 августа на Prozorro.Продажи.
Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.
Компания «Инвестагро» ранее принадлежала российскому миллиардеру, акционеру титановой корпорации ВСМПО-Ависма Михаилу Шелкову.
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Стартовая цена лота составляет 55 млн грн, гарантийный взнос для участия в торгах — 11 млн грн.
«Выполняем обещания. Этот аукцион должен стать символом прозрачности и справедливости. Агрессор должен быть наказан. Бывшие российские активы будут работать на восстановление Украины и развитие ее экономики», — отметил глава ФГИУ Рустем Умеров.
По итогам 2022 года «Инвестагро» получила 3,7 млн грн чистой прибыли, а в I полугодии 2023 — 7 млн грн убытка. Компания имеет текущую кредиторскую задолженность в 17,2 млн грн.
В собственности «Инвестагро» находится 25 объектов недвижимого имущества и 12 транспортных средств. Также компания арендует 204 земельных участка общей площадью почти 1326 га.
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