Малая приватизация: Фонд госимущества выставил самый дорогой лот — Finance.ua
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Малая приватизация: Фонд госимущества выставил самый дорогой лот

Казна и Политика
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Малая приватизация: Фонд госимущества выставил самый дорогой лот
Малая приватизация: Фонд госимущества выставил самый дорогой лот, Фото: prozorro.sale
Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставил на продажу самый дорогой лот с момента возобновления аукционов в рамках малой приватизации. Стартовая стоимость объекта превышает 190 млн грн.
Об этом информирует отдел по связям с общественностью ФГИУ, сообщает портал Pozorro.sale.
Как отметили в пресс-центре, электронные торги запланированы на 26 июля. На аукционе попытаются продать весь пакет акций в 100% завода «Смолы» в Каменском Днепропетровской области.
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В Фонде отмечают, что объект оценен дороже всего с момента, как возобновилась малая приватизация. Начальная цена установлена ​​на уровне 190,3 млн грн.
В ФГИУ уточняют, что соответствующее предприятие производит пластмассу в первичных формах, в том числе ионообменные смолы.
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Примечательно, что завод «Смолы» — действующее предприятие химической промышленности, находящееся в управлении Фонда. За период с 2020 по первый квартал 2023 года объем реализации продукции предприятия составил 196,4 млн грн.
Объем чистого убытка предприятия — 98,9 млн грн. В последние годы на заводе фиксировали неэффективную работу, из-за чего предприятие накопило 112 млн грн задолженности перед работниками и государственным бюджетом. Эти расходы лягут на плечи будущего инвестора, добавили в Фонде государственного имущества.
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По данным ФГИУ, в июне сумма победных ставок на аукционах по приватизации объектов составила 252 млн грн. Конечная стоимость активов в три раза превысила стартовые цены. Всего продали 52 объекта госимущества.
Напомним, в Министерстве экономики Украины рассказали о результатах программы малой приватизации. За пять лет государственная казна пополнилась на 14 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Novyny.live
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