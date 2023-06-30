5 лет реформы малой приватизации. Какие громады наиболее активно выставляли на торги коммунальное имущество — Finance.ua
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5 лет реформы малой приватизации. Какие громады наиболее активно выставляли на торги коммунальное имущество

Казна и Политика
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5 лет реформы малой приватизации. Какие громады наиболее активно выставляли на торги коммунальное имущество
5 лет реформы малой приватизации. Какие громады наиболее активно выставляли на торги коммунальное имущество
За пять лет внедрения реформы малой приватизации е-аукционы по продаже государственного и коммунального имущества в государственной электронной торговой системе Прозорро. Продажи объявили почти 700 организаторов. Из них 655 — органы местного самоуправления, успешно продавшие 3.2 тысячи объектов коммунальной собственности.
Об этом сообщает Прозорро.Продажи.
В общей сложности за время внедрения реформы малой приватизации органы местного самоуправления по итогам успешных онлайн-аукционов заработали в местные бюджеты почти 4 млрд гривен.
«За 5 лет малой приватизации на электронные аукционы по продаже коммунальных активов пришли соревноваться 6.2 тысяч участников. Интерес бизнеса, конкуренция участников и прозрачные и открытые торги позволили найти новых собственников для более 3 тысяч объектов и привлечь в свои бюджеты миллионы гривен», — отметил Сергей Бут, СЕО Прозорро.Продажи.
Наибольшее количество аукционов с 2018 года по июнь 2023 года провела следующая пятерка городских советов:
  • Львов — 364;
  • Харьков — 181;
  • Одесса и Днепр — по 91;
  • Киев — 88.
С началом полномасштабного вторжения временно или и доселе на части территории Украины органы местного самоуправления не имеют доступа к своему имуществу. С 24 февраля в системе состоялось 466 успешных торгов почти на 490 млн грн. Активнее всего в системе во время полномасштабной войны объявляли торги по приватизации коммунального имущества управления коммунальной собственности во Львове — 58, Киеве — 24 и Днепре — 18.
Самые конкурентные торги по малой приватизации в системе объявлял Киевский городской совет: в среднем на аукционы приходило соревноваться за активы 11 участников, тогда как в целом по стране этот показатель составляет 3 участника. Рост цены почти в три раза происходил на торгах, организованных горсоветами Харькова, Днепра и Киева.
Топ-10 организаторов е-аукционов по приватизации среди громад по уровню дохода:
  1. Львов — 1.05 млрд грн.
  2. Киев — 354.8 млн грн.
  3. Одесса — 189.1 млн грн.
  4. Житомир — 125.4 млн грн.
  5. Харьков — 113.3 млн грн.
  6. Винница — 60 млн грн.
  7. Черновцы — 55.1 млн грн.
  8. Ивано-Франковск — 50.8 млн грн.
  9. Днепр — 47.7 млн ​​грн.
  10. Чернигов — 44.2 млн грн.
Инфографика: Прозорро. Продажи
Инфографика: Прозорро. Продажи
Также активными организаторами были и облсоветы, а именно: Львовский — почти 183 млн грн дохода за 5 лет, Хмельницкий — почти 57 млн ​​грн.
С начала полномасштабного вторжения активно генерировала доход в свои бюджеты от продажи коммунального имущества такая десятка громад:
  1. Львов — 119.6.
  2. Киев — 82.1.
  3. Днепр — 22.2.
  4. Черкассы — 14.
  5. Хмельницкий — 13.7.
  6. Смела — 11.7.
  7. Кривой Рог — 11.1.
  8. Сквира — 10.2.
  9. Березань — 8.
  10. Песчанка — 7.8.
Инфографика: Прозорро. Продажи
Инфографика: Прозорро. Продажи
Самые дорогие коммунальные объекты от запуска реформы приватизации с 2018 года реализовали Львовский горсовет (нежилые помещения общей площадью 945,1 кв. м продали в 2019 году за 116 млн грн) и Житомирский горсовет (имущественный комплекс гостиницы «Житомир» продали в 2019 году за 60.1 млн грн).
Также по состоянию на 29 июня 2023 г. в системе объявлено почти 90 аукционов по приватизации коммунального имущества на 195 млн грн, в которых может участвовать каждый желающий. Для этого нужно зарегистрироваться для участия в торгах на одной площадке, с аккредитованных в системе Прозорро.Продажи.
Напомним, за время внедрения реформы приватизации Украина заработала от продажи государственного и коммунального имущества через онлайн-аукционы Прозорро. Продажи почти 14 млрд гривен в бюджеты разных уровней, из них 2.8 млрд гривен — во время полномасштабной войны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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