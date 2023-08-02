Правительство утвердило стратегию возвращения незаконных активов — Finance.ua

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Правительство утвердило стратегию возвращения незаконных активов

Казна и Политика
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Правительство утвердило стратегию возвращения незаконных активов
Правительство утвердило стратегию возвращения незаконных активов
Кабинет Министров одобрил Стратегию возвращения активов на 2023−2025 годы.
Как сообщает Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления незаконными активами (АРМА), документ разработан во исполнение Государственной антикоррупционной программы, с учетом международного опыта и предложений заинтересованных органов государственной власти.
Стратегия определяет курс государственной политики для внедрения комплексной модели возвращения незаконных активов в Украину путем:
  • усовершенствования законодательства о возвращении активов, полученных преступным путем;
  • усиления институциональных возможностей государственных органов, уполномоченных на осуществление мер по возвращению активов;
  • усиление межведомственного и международного сотрудничества в соответствующей сфере.
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Ожидается, что принятый документ также станет основой для разработки механизмов выплаты компенсаций, возмещения убытков или ущерба, причиненного Украине вследствие совершения уголовных правонарушений, а также для возмещения ущерба, причиненного нашей стране вследствие вооруженной агрессии рф.
В АРМА также отмечают, что принятие Стратегии было одним из обязательств Украины перед ЕС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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