Западные компании опасаются дальнейшего захвата Кремлем их активов в россии, — Bloomberg — Finance.ua
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Западные компании опасаются дальнейшего захвата Кремлем их активов в россии, — Bloomberg

Мир
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Западные компании опасаются дальнейшего захвата Кремлем их активов в россии, — Bloomberg
Западные компании опасаются дальнейшего захвата Кремлем их активов в россии, — Bloomberg
После захвата рф предприятий Danone и Carlsberg иностранные компании, которые хотят уйти из россии, могут столкнуться с трудностями при поиске покупателей.
Об этом сообщает Bloomberg.
Что произошло? Компании по производству потребительских товаров от PepsiCo и Mars до Nestlé и Reckitt Benckiser, которые ринулись в россию несколько десятилетий тому назад, инвестируя миллионы в строительство заводов, наем местных работников и развитие местных брендов, рискуют потерять всё.
Как отмечается в публикации, племянник Рамзана Кадырова Якуб Закриев возглавил дочернюю компанию производителя йогуртов Danone в россии. Западные компании, которые все еще работают в рф, понимают, что с ними может произойти то же самое.
В апреле путин подписал указ, который разрешает государству брать под временный контроль активы компаний или частных лиц из недружественных государств, в том числе США и их союзников. Однако конфискация местного бизнеса Danone SA и российского производства пива Carlsberg A/S на прошлой неделе стала неожиданностью для их европейских владельцев, планировавших продать свои российские предприятия местным компаниям.
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Раздача ценных активов влиятельным российским бизнесменам и политическим союзникам может укрепить опору власти Путина после позорной попытки мятежа, предпринятой командиром наемников Евгением Пригожиным в июне.
Западные компании опасаются дальнейшего захвата Кремлем их активов в россии, — Bloomberg
«В рамках стремления путина к власти он собирается разделить многие находящиеся в россии экономические активы и отдать их своим приспешникам, чтобы укрепить свою политическую позицию», — говорит Уильям Померанц, директор Института Кеннана Центра Уилсона в Вашингтоне.
Представители Carlsberg, Danone, Nestlé, PepsiCo, Reckitt и Unilever отказались комментировать эту историю. Mondelez не ответил на запрос о комментариях.
По материалам:
РБК-Україна
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