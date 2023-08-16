россия арестовала активы UBS и Credit Suisse — Finance.ua

россия арестовала активы UBS и Credit Suisse Сегодня 19:28 — Фондовый рынок

россия арестовала активы UBS и Credit Suisse

Арбитражный суд москвы арестовал активы швейцарских банков UBS и Credit Suisse, запретив им пользоваться акциями и долями в российских «дочках».

Соответствующее решение московский суд принял, удовлетворив ходатайство российского банка «Зенит», пишет российская редакция Forbes.

Согласно материалам суда, суд запретил Credit Suisse распоряжаться акциями и долями в дочерних российских финучреждениях «Банк Кредит Свисс» и «Кредит Свисс Секьюритиз», а UBS — в «Ю Би Эс Банк». российским регистраторам запрещено регистрировать какие-либо операции с ними, а налоговым органам — любые изменения данных в госреестре.

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Кроме того, «Зенит» просил арестовать средства UBS и Credit Suisse в размере $13,6 млн (1,26 млрд по курсу на 3 августа 2023 года) на счетах каждого из ответчиков. Однако суд отказался удовлетворить это требование, поскольку российский банк не обосновал необходимость ареста.

В июле российский банк «Зенит» подал в Арбитражный суд москвы заявление о признании Credit Suisse банкротом. Кроме того, российский банк подал к швейцарским кредиторам иск о солидарном взыскании $13,6 млн просроченного долга.

Согласно материалам дела, поводом стал спор вокруг кредита, выданного «Зенитом» в 2021 году: тогда банк присоединился к синдицированному кредиту заемщику Intergrain SA (Дочерняя компания группы «Содружество» в Люксембурге по данным на 2020 год), агентом по которому выступил лондонский филиал Credit Suisse. По этому соглашению «Зенит» перечислил $20 млн.

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В феврале 2023 года банк «Зенит» попал под санкции США и Великобритании, из-за чего перестал получать выплаты от заемщика. В марте — мае 2023 года Intergrain SA перечислила предназначавшиеся «Зениту» $5,2 млн, но Credit Suisse уведомил российский банк, что деньги не будут выплачены из-за санкций.

В мае 2023 года «Зенит» подал в арбитражный суд заявление об аресте $5,2 млн и о запрете Credit Suisse пользоваться акциями и частями АО «Банк Кредит Свисс» и ООО «Кредит Свисс Секьюритиз», но суд эти требования отклонил.

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Фінансовий клуб По материалам:

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