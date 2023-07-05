Группа швейцарских инвесторов пытается оспорить условия соглашения UBS по покупке Credit Suisse — Finance.ua

Группа швейцарских инвесторов пытается оспорить условия соглашения UBS по покупке Credit Suisse
Группа швейцарских инвесторов присоединилась к инициативе юридической компании Legal Pass, пытающейся обжаловать в суде условия соглашения по покупке Credit Suisse конкурирующим UBS.
Ethos Foundation, представляющая интересы бывших акционеров Credit Suisse, еще в марте выражала несогласие с тем, как было проведено соглашение, учитывая, что акционеры обоих банков не имели возможности проголосовать за его заключение или против.
Соглашение между UBS и Credit Suisse было подписано в воскресенье, 19 марта, с участием швейцарских властей. Сумма сделки составляла 3 млрд швейцарских франков ($3,35 млрд), притом что рыночная стоимость Credit Suisse на закрытие рынка 17 марта равнялась 7 млрд франков, отмечается в сообщении Ethos, обнародованном во вторник.
Обмен акций Credit Suisse был произведен из расчета 22,48 бумаги банка за каждую акцию UBS.
Legal Pass подала иск в суд в прошлом месяце.
«Credit Suisse был продан по цене ниже рыночной, во время секретных переговоров и под давлением государства, и все это без участия акционеров», — заявил юрист компании Александр Ости.
Сам UBS заявил в мае, что зафиксирует доход в $34,8 млрд в результате покупки Credit Suisse. Такой доход обусловлен отрицательным гудвилом, возникшим в связи с тем, что стоимость приобретенных активов превысила цену сделки, сообщил UBS.
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Ethos, изучив разные варианты защиты прав акционеров Credit Suisse, приняла решение присоединиться к инициативе LegalPass, говорится в ее заявлении.
«Поскольку FINMA (швейцарский финрегулятор. — Ред.) лишила акционеров права голоса, единственный способ обжаловать коэффициент обмена акций — это пойти в суд», — заявил CEO Ethos Венсан Кауфманн.
Ethos, созданная в 1997 году, представляет интересы 250 швейцарских пенсионных фондов, которым принадлежало около 5% акций Credit Suisse. Они также обладают примерно 5% UBS.
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