Too big to fail? Ждать ли инвесторам повторения 2008 года в банковской сфере — Finance.ua

Too big to fail? Ждать ли инвесторам повторения 2008 года в банковской сфере Сегодня 15:45 — Фондовый рынок

Too big to fail? Ждать ли инвесторам повторения 2008 года в банковской сфере

Падение американских Silicon Valley Bank и Signature Bank и европейского Credit Suisse спровоцировало настоящий бум на финансовом рынке — акции других банков Европы резко обвалились, инвесторы опасаются вкладываться в облигации, а еще несколько финансовых учреждений находятся на грани краха.

И несмотря на уверения, что глобальных последствий удастся избежать, инвесторы забеспокоились — не произойдет ли на мировом финансовом рынке такой же коллапс, как в 2008 году с падением Lehman Brothers.

Конечно, громкое банкротство Lehman Brothers стало действительно историческим событием и своеобразным «началом конца». Об этом инвестиционном банке говорили: «Too big to fail». Именно он стал крупнейшей жертвой финансового кризиса 2008 года, вызванного ипотечным кредитованием в США.

Банкротство Lehman считается самым большим за всю историю, поскольку его активы намного превосходили активы предыдущих «банкротов гигантов». И этот финансовый коллапс 2008 года спровоцировал экономический кризис, который потом назвали «Большой рецессией».

Однако, как заявил директор по инвестициям Capital Times Артем Щербина, ключевым отличием между проблемами в банковской системе 2008 и 2023 годов является то, что в 2008 году также была структурная проблема, но она больше касалась «секьюритизации» (замещение — Ред.) традиционных форм и инструментов финансирования на недвижимость и ипотечные кредиты.

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«Тогда также была проблема, связанная именно с риск-менеджментом, но по сути — вся проблематика была построена вокруг недвижимости. А сейчас причины падения банков разные. Кто-то „падает“ из-за того, что позволил себе активно идти в криптобизнес, а системы не выдержали этого и волатильности рынка. У кого-то, как Credit Suisse, проблемы накапливались давно, и из-за активного оттока денег из депозитов банк начинает трещать. Или проблемы в постоянных попытках банка найти маржинальность, ведь долгое время в Европе ставки были отрицательными, а теперь им пришлось идти в рисковые инструменты, чтобы удержать клиентов», — отметил Щербина.

По словам финансиста, исходя из того, что это разные проблемы, мир может получить продолжение этой истории. Однако, возможно, это будет больше касаться небольших банков, которые будут не столь устойчивы из-за высокой зависимости от вкладчиков.

Что будет ждать «дочки» европейских банков в Украине, если европейский материнский банк обанкротится?

"По результатам стресс-теста компании Capital Times, те материнские банки, которым принадлежат украинские банки, стабильны. Хотя Credit Agricole, вошедший в перечень низкорейтинговых, очень большой. Однако следует учитывать, что в тесте предоставляется оценка всей группы, а не конкретного банка, то есть вся группа показывает не очень хорошие показатели. Тем более, в Украине Нацбанк очень жестко держит регулирование.

Сейчас начался этап попытки Нацбанка Украины заставить коммерческие банки и кредитовать, и привлекать средства физлиц. Поэтому для украинского сегмента, по моему мнению, проблемы в США и Европе очень далеки", — подытожил Щербина.

Как снизить риски для бизнеса: инструменты защиты

Эксперт также рассказал, что следует сделать бизнесу, чтобы снизить риски для компании.

«Прежде всего, нужно избежать риск-банка — это могут быть ценные бумаги, фонды и т.д. Здесь важно принять решение как можно быстрее, потому что каждый следующий день для такого банка будет все хуже и хуже», — говорит представитель Capital Times.

И в этом, по его словам, есть несколько проблем:

во-первых, с этим банком перестают работать другие банки. Это означает, что будут проблемы с переводами денег из банка в банк;

во-вторых, брокеры закрывают проблемному банку доступ на биржу, что тоже будет иметь свои последствия.

«Каждый следующий день для проблемного банка будет все хуже и хуже относительно возможностей — это нужно понимать. Поэтому нужно очень оперативно принимать решение. Вот несколько решений, к которым мы советуем прислушаться, если у вас есть активы в проблемных банках», — говорит Щербина.

Решение 1: вывод капитала в фонды Money Market. Этот инструмент сейчас использует бизнес по всему миру — он позволяет не выходить в кэш, а иметь ценные бумаги. Таким образом инвестор попадает из зоны банка в зону международных отношений, депозитарных систем, хранителей и т.д.

Решение 2: покупка коротких облигаций. Речь идет об облигациях на 3 или 6 месяцев. Такой срок будет удобным, потому что у клиента должно быть определенное «окно» времени на то, чтобы открыть счет где-нибудь, чтобы погашение этих облигаций поступило в тот банк, который будет указан в адресе.

Решение 3: покупка акций или других ценных бумаг. Эксперт отметил, что из-за бурных событий на мировом банковском рынке сейчас резко возрос спрос на акции технологических брендов, в частности Apple, Microsoft — их стали покупать как надежные активы.

Решение 4: диверсификация денежных средств. Это решение, по словам Щербины, должно быть нулевым, то есть оно должно быть первым. У инвестора должно быть несколько счетов и диверсифицированная банковская инфраструктура.

«Когда слухи о Credit Suisse стали все громче, мы всем говорили — старайтесь всё раскинуть по активам. Не стоит держать более 100 тыс. валюты кэшем на счету, потому что в случае дефолта весь кэш сгорает. По всем европейским странам защищено всего 100 тысяч евро. Поэтому разбрасывайте активы — покупайте акции, облигации, депозиты в других банках», — советует исполнительный директор компании «1875 Finance» Роман Волкер.

Также, по словам эксперта, следует учитывать продукты или фонды, эмитированные этим банком, потому что в случае дефолта практически все продукты, построенные на опционах этого эмитента, сгорают.

«Если бизнес имеет в кэше более 100 тыс. на счете — можно ставить overnight депозиты в других банках. Во всяком случае — что бизнесу, что частным клиентам — нужно делать диверсификацию», — отмечает Волкер.

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