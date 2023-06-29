UBS готовится сократить более половины сотрудников Credit Suisse после поглощения банка — Finance.ua

UBS готовится сократить более половины сотрудников Credit Suisse после поглощения банка
Крупнейший банк Швейцарии UBS Group планирует сократить более половины штата Credit Suisse Group, насчитывающего 45 000 человек.
Об этом пишет Bloomberg.
Сокращения рабочих мест начнутся в июле, еще два раунда увольнений запланированы на осень.
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Ожидается, что банкиры, трейдеры и вспомогательный персонал в инвестиционном банке Credit Suisse в Лондоне, Нью-Йорке и некоторых частях Азии попадут под сокращение, причем почти все виды деятельности находятся под угрозой, говорят источники.
Сотрудникам сказали ожидать три раунда сокращений в этом году, первый ожидается до конца июля, а еще два — предварительно запланированы на сентябрь и октябрь.
UBS, чья общая численность персонала к моменту закрытия сделки увеличилась примерно до 120 000 человек, заявила, что намерена в ближайшие годы сэкономить около $6 млрд на расходах на персонал.
Два источника заявили, что UBS намерена в конечном итоге сократить общую численность персонала примерно на 30% или на 35 000 человек. Это в общей сложности соответствует общим сокращениям примерно на 30 000, согласно оценке аналитиков Redburn в отчете UBS за этот месяц.
Увольнение персонала швейцарского кредитора резко усугубит и без того неблагоприятный год для рабочих мест в финансовом секторе во всем мире после того, как инвестиционные банки Уолл-Стрит, включая Morgan Stanley и Goldman Sachs Group Inc. объявили о сокращении тысяч сотрудников.
Относительно швейцарского внутреннего бизнеса Credit Suisse, UBS планирует принять решение в третьем квартале о том, будет ли он полностью интегрировать его со своим собственным швейцарским подразделением или искать другой вариант, например, выделить его или публично разместить на бирже.
В общей сложности, по словам одного источника, в случае слияния двух швейцарских подразделений будет ликвидировано до 10 000 рабочих мест. Около 30% совокупного персонала банка находится в Швейцарии.
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