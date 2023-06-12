UBS объявил о завершении поглощения бывшего конкурента Credit Suisse — Finance.ua

UBS объявил о завершении поглощения бывшего конкурента Credit Suisse Сегодня 18:30 — Фондовый рынок

UBS объявил о завершении поглощения бывшего конкурента Credit Suisse

UBS Group завершила сделку по приобретению бывшего конкурента Credit Suisse, совершив крупнейшее слияние в банковской сфере после финансового кризиса 2008 года.

Об этом пишет Bloomberg.

Швейцарский банк объявил о закрытии сделки в открытом письме, которое опубликовано в местных и международных газетах в понедельник, 12 июня.

Процесс поглощения длился более двух месяцев. На прошлой неделе UBS завершил переговоры с правительством Швейцарии по гарантиям на 9 млрд швейцарских франков ($10 млрд) от потенциальных потерь активов Credit Suisse.

Эта сделка обеспечивает UBS неожиданную прибыль в десятки миллиардов долларов и начинает период сложной интеграции, который, вероятно, приведет к сокращению тысяч рабочих мест, отмечает агентство.

Перед главным исполнительным директором UBS Серджио Эрмотти теперь стоит задача объединить два очень похожих банка и решить, от каких видов деятельности отказаться.

Напомним, UBS был вынужден наспех купить конкурента Credit Suisse в рамках сделки, к которой он не стремился. Глобальный банковский кризис усугубил положение Credit Suisse и побудил власти незамедлительно принять меры.

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Второй по величине банк Швейцарии, ведущий свою историю с 1856-го, за последние несколько лет пострадал от ряда скандалов, смены руководства и юридических проблем. 14 марта Credit Suisse опубликовал отчет за 2022 год, в котором говорится, что банк выявил «значительные недостатки» в контроле за финансовой отчетностью.

19 марта стало известно о поглощении Credit Suisse банком UBS. Общая стоимость сделки составила 3 ​​млрд франков ($3,23 млрд).

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