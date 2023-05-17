UBS оценил потери от поглощения Credit Suisse в 17 миллиардов долларов — Finance.ua

UBS оценил потери от поглощения Credit Suisse в 17 миллиардов долларов Сегодня 17:17 — Фондовый рынок

UBS оценил потери от поглощения Credit Suisse в 17 миллиардов долларов

Группа UBS ожидает финансовый ущерб в размере около 17 миллиардов долларов от поглощения Credit Suisse.

Об этом банк заявил в регулярной презентации, сообщает Reuters.

UBS оценивает негативное влияние корректировки справедливой стоимости активов и обязательств объединенной группы в 13 млрд долларов. А также прогнозирует расходы в 4 млрд долл. на возможные судебные процессы и регуляторные издержки, связанные с оттоком.

Однако UBS также подсчитал, что покупка Credit Suisse за долю ее балансовой стоимости зафиксирует единовременную прибыль от так называемого «отрицательного гудвилла» в размере 34,8 млрд долларов.

Финансовая подушка поможет погасить потенциальный ущерб и может привести к увеличению прибыли кредитора во втором квартале, если UBS закроет операцию в следующем месяце, как было запланировано.

В UBS заявили, что оценки предварительные, и цифры могут существенно измениться позже.

«В финансовой информации отсутствует оценка резервов на реструктуризацию, поскольку они будут зарезервированы после закрытия соглашения», — отметил в примечании аналитик Vontobel Андреас Вендитти.

Аналитики Jefferies подсчитали, что расходы на реструктуризацию, обеспечение судебных процессов и запланированное сворачивание непрофильного подразделения могут составить 28 млрд долларов.

Напомним, швейцарский холдинг UBS рассматривает варианты продажи банка Credit Suisse, включая потенциальную сохранность инвестиционно-банковских операций этого подразделения при продаже остальных.

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Поглощение банком UBS своего конкурента Credit Suisse повлечет за собой сокращение 30% сотрудников. Реализация планов по увольнению до 36 тыс. сотрудников станет крупнейшим в мире сокращением персонала за последние шесть месяцев.

Генеральная прокуратура Швейцарии начала расследование по сбору информации о потенциальных преступлениях, которые могли иметь место вокруг поглощения UBS Group кризисного банка Credit Suisse.

Економічна Правда По материалам:

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