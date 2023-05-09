Топ-менеджеры Credit Suisse тайно выписывали себе гигантские бонусы – СМИ — Finance.ua

Топ-менеджеры Credit Suisse тайно выписывали себе гигантские бонусы – СМИ Сегодня 17:18 — Фондовый рынок

Руководство Credit Suisse годами выписывало себе огромные бонусы, которые не отражались в отчетах компании.

Топ-менеджеры Credit Suisse многие годы тайно выписывали себе гигантские бонусы.

Об этом пишет газета Sonntags Zeitung

Общая сумма выплат топ-менеджерам кредитного учреждения Credit Suisse может достигать миллиарда швейцарских франков (чуть более 1 млрд евро).

Как пишет Sonntags Zeitung, предполагаемая схема распределения бонусов происходит с 2008 года. В частности, издание со ссылкой на информацию с внутреннего собрания сотрудников отмечает два платежа по 50 миллионов швейцарских франков ($56,12 млн) только за 2019 год.

Платежи поступали членам подразделения управления активами банка, и большинство из них не фигурируют в годовых отчетах компании.

По данным издания, выплаты производились даже после того, как Федеральный совет принял решение отменить или сократить бонусы руководителей банка.

Швейцарский банковский гигант UBS купил оказавшийся в сложном положении банк Credit Suisse. Цена сделки составила 3 млрд швейцарских франков ($3,24 млрд). В результате этого владельцы высокодоходных облигаций потеряют $17 млрд.

О возможности поглощения было объявлено еще в 2020 году. С тех пор Credit Suisse пережил ряд проблем. Так, в феврале 2022 года центр исследования коррупции и организованной преступности опубликовал расследование о клиентах банка, основанное на утечке данных об их банковских счетах. Уже через месяц представители Конгресса США приступили к проверке соблюдения Credit Suisse Group санкций, наложенных в связи с вторжением россии в Украину.

НВ По материалам:

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