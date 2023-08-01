UBS закроет большую часть счетов россиян, доставшихся ему после поглощения Credit Suisse — Finance.ua
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UBS закроет большую часть счетов россиян, доставшихся ему после поглощения Credit Suisse

Фондовый рынок
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UBS закроет большую часть счетов россиян, доставшихся ему после поглощения Credit Suisse
UBS закроет большую часть счетов россиян, доставшихся ему после поглощения Credit Suisse
Швейцарский банк UBS закроет большую часть счетов россиян, доставшихся ему после поглощения Credit Suisse. Всего UBS избавится от 50−75% «унаследованной» клиентской базы из-за несоответствия своим критериям риска.
Об этом сообщило интернет-издание The Bell, ссылаясь на швейцарское издание NZZ Magazin.
До 75% российских клиентов Credit Suisse вынуждены покинуть банк после того, как его купил другой швейцарский банк UBS, утверждает NZZ am Sonntag со ссылкой на неназванные источники. Более консервативный по сравнению с Credit Suisse банк UBS считает риски, связанные с такими клиентами, слишком высокими и хочет привить свою корпоративную культуру и недавно купленному банку.
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Каким именно категориям россиян закроют счета, пока неясно, но газета предполагает, что в первую очередь решение коснется «оффшорных клиентов», то есть лиц с российским паспортом, проживающих в других странах и обслуживаемых в Credit Suisse на трансграничной основе. Мероприятие может затронуть и отдельных выходцев из других стран, отмечает издание. UBS не комментирует информацию.
UBS настороженно относился к российским клиентам задолго до начала войны, рассказал один из источников NZZ am Sonntag — сотрудник банка. По его словам, UBS не привлекает новых российских клиентов с 2014 года. Credit Suisse, напротив, решил воспользоваться ситуацией и расширял свою клиентскую базу за счет россиян.

Справка Finance.ua:

  • UBS объявил о завершении покупки Credit Suisse в июне;
  • о том, что крупнейший швейцарский банк поглотит своего конкурента, стало известно в марте;
  • в ходе операции Credit Suisse, оказавшийся на грани краха, был оценен в 3,2 млрд долларов: это более чем вдвое ниже рыночной капитализации банка до новости о поглощении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українські Новини
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