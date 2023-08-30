Еврокомиссия подготовила предложение об использовании замороженных в ЕС российских активов — Finance.ua

Еврокомиссия подготовила предложение об использовании замороженных в ЕС российских активов Сегодня 10:32 — Мир

Еврокомиссия подготовила предложение об использовании замороженных в ЕС российских активов

Европейская комиссия (ЕК) готова сделать юридически обоснованное предложение по использованию замороженных российских активов, которое учитывает мнения государств-членов ЕС и является юридически обоснованным.

Об этом сообщил официальный представитель ЕК Кристиан Виганд.

По его словам, Еврокомиссия работала над этим вопросом с испанским председательством Совета ЕС с целью изучения разных путей его решения.

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«И мы можем сделать юридическое предложение, учитывающее обмен мнениями с государствами-членами ЕС», — сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

«Идут интенсивные контакты с нашими партнерами по G7, потому что важно обеспечить хорошую международную координацию», — добавил представитель ЕК.

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При этом Виганд не стал уточнять, когда именно будет сделано предложение об использовании замороженных российских активов.

Он напомнил, что европейские лидеры обсуждали этот вопрос на последнем заседании Евросовета 29−30 июня. В конце июля Виганд проинформировал журналистов в Брюсселе, что законодательное предложение об использовании замороженных российских активов в интересах Украины может быть выдвинуто Еврокомиссией осенью.

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