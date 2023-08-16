Чехия заморозила около 350 млн евро подсанкционных активов рф — Finance.ua

Чехия заморозила около 350 млн евро подсанкционных активов рф Сегодня 10:13 — Мир

Чехия заморозила около 350 млн евро подсанкционных активов рф

Общая сумма замороженных в Чехии активов граждан россии, попадающих под санкции, составляет более 14 миллиардов гривен (347,36 миллиона евро).

Об этом объявил посол Чехии в Украине Радек Матула во время встречи с главой Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Еленой Думой.

Чешский посол отметил, что правоохранительные органы Чехии активно отслеживают информацию о гражданах россии, подпадающих под санкции, и заверил в поддержке Прагой вступления Киева в ЕС и НАТО.

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Стороны обсудили перспективы взаимного сотрудничества в будущем, в частности, по налаживанию взаимодействия между АРМА и аналогичными ведомствами Чехии в области выявления, розыска и управления активами.

В марте этого года чешский премьер Петр Фиала объявил, что Чешская Республика заморозила активы на сотни миллионов крон российских граждан и компаний, подпадающих под санкции ЕС.

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В июне Европейский Союз сделал вывод, что он не может законно конфисковать замороженные российские активы в ЕС. После этого он сосредоточился на плане конфискации прибыли с использования этих активов.

Предложение Европейской комиссии по использованию замороженных государственных российских активов в ЕС в пользу Украины не будет опубликовано до сентября.

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Європейська правда По материалам:

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