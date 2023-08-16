Чехия заморозила около 350 млн евро подсанкционных активов рф — Finance.ua
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Чехия заморозила около 350 млн евро подсанкционных активов рф

Мир
21
Чехия заморозила около 350 млн евро подсанкционных активов рф
Чехия заморозила около 350 млн евро подсанкционных активов рф
Общая сумма замороженных в Чехии активов граждан россии, попадающих под санкции, составляет более 14 миллиардов гривен (347,36 миллиона евро).
Об этом объявил посол Чехии в Украине Радек Матула во время встречи с главой Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Еленой Думой.
Чешский посол отметил, что правоохранительные органы Чехии активно отслеживают информацию о гражданах россии, подпадающих под санкции, и заверил в поддержке Прагой вступления Киева в ЕС и НАТО.
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Стороны обсудили перспективы взаимного сотрудничества в будущем, в частности, по налаживанию взаимодействия между АРМА и аналогичными ведомствами Чехии в области выявления, розыска и управления активами.
В марте этого года чешский премьер Петр Фиала объявил, что Чешская Республика заморозила активы на сотни миллионов крон российских граждан и компаний, подпадающих под санкции ЕС.
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В июне Европейский Союз сделал вывод, что он не может законно конфисковать замороженные российские активы в ЕС. После этого он сосредоточился на плане конфискации прибыли с использования этих активов.
Предложение Европейской комиссии по использованию замороженных государственных российских активов в ЕС в пользу Украины не будет опубликовано до сентября.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Європейська правда
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