В ДТЭК ответили, будут ли отключать свет по жалобам соседей — Finance.ua

В ДТЭК ответили, будут ли отключать свет по жалобам соседей Сегодня 15:12 — Энергетика

В ДТЭК ответили, будут ли отключать свет по жалобам соседей

Компания ДТЭК не будет отключать свет в домах по жалобам других жильцов.

Об этом заявила пресс-служба компании в официальном Telegram-канале ДТЭК.

«Компания не проводит никаких отключений „по жалобам“ в любом из регионов, где работают „ДТЭК Сети“», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что большинство отключений происходит дистанционно, а их небольшая часть требует физического выезда персонала. По возможности, бригады также выезжают на линии, питающие критическую инфраструктуру, чтобы в ручном режиме отключить дома, запитанные от той же сети.

«Для обеспечения социальной справедливости и равных условий для людей призываем балансодержателей (ЖСК и ОСМД) домов, подключенных к критической инфраструктуре, отключать их собственноручно», — отметила пресс-служба.

Это позволит снизить количество и продолжительность отключений для украинцев.

Ранее глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко заявлял, что компания ДТЭК рассматривает возможность создания специальных аварийных бригад, которые по жалобам граждан будут выключать дома, в которых есть свет.

Справка Finance.ua:

в Укрэнерго говорят, что полный блэкаут страны — маловероятный вариант развития событий;

ремонтные бригады после ракетных ударов ВС рф прокладывают новые маршруты для подачи электроэнергии, а власти готовы к худшим сценариям, в том числе к блэкауту в Киеве;

в столице Украины всегда будет достаточно электроснабжения для обеспечения бытовых потребителей водоснабжением и отоплением, для этого дорабатывают новую схему снабжения э/э.

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УНІАН По материалам:

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