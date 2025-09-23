«єВідновлення»: сколько компенсаций уже получили украинцы Сегодня 09:48

«єВідновлення»: сколько компенсаций уже получили украинцы

Государственная программа компенсаций «єВідновлення» работает уже более двух лет и стала главным инструментом обеспечения жильем украинцев, чьи дома пострадали в результате российской агрессии. Она предусматривает выплаты как для ремонта поврежденных домов, так и для приобретения нового жилья вместо разрушенного.

В Министерстве развития общин и территорий рассказали о результатах программы.

По состоянию на 22 сентября по программе «єВідновлення» компенсации получила 134 771 украинская семья на общую сумму 45,3 млрд грн.

За поврежденное жилье выплаты произведено 110 909 семьям на сумму 10,8 млрд грн.

За разрушенное жилье выдано 23 862 жилищных сертификата на сумму 34,5 млрд грн. Благодаря этому 15 609 семей уже смогли приобрести новые дома.

«В 2025 году новая команда Минразвития первоочередно сосредоточила внимание на расширении программы „єВідновлення“ для поддержки внутренне перемещенных лиц. Под новый механизм Правительство выделило дополнительно 15 млрд грн. Это позволило уже 7 321 семье ВПЛ приобрести жилье в более безопасных регионах. До конца года еще 3 тысячи семей смогут получить соответствующее финансирование», — говорится в сообщении.

Что еще изменилось

В этом году правительство также впервые приняло постановление, которым утвердило разработанное Минразвития новую жилищную программу для ВПЛ с временно оккупированных территорий. Ранее семьи с ВОТ не могли получить компенсацию из-за невозможности проведения обследования. Теперь государство предлагает новый механизм. На первом этапе поддержку получат около 3 700 семей ВПЛ, где есть участник боевых действий или человек с инвалидностью в результате войны. Они получат жилищные ваучеры на сумму до 2 млн грн. Это старт программы, и уже идет работа с международными партнерами для привлечения дополнительных ресурсов, чтобы все семьи с ВОТ получили компенсации.

Читайте также Почему украинцы не пользуются компенсацией «єВідновлення»

В 2025 году появились и новые инструменты в рамках стандартного механизма «єВідновлення». Для семей, чье жилье осталось в зонах активных или возможных боевых действий, было введено дистанционное обследование. Комиссии могут подтверждать факт разрушения по спутниковым снимкам, материалам с БПЛА, фото и видео владельцев, а также актам ГСЧС и полиции. Это позволяет получить сертификат на жилье без выезда в опасные районы.

Еще одно новое направление в этом году — выплаты на восстановление на собственном земельном участке. Уже 663 семьи получили первые транши на сумму более 805 млн грн.

Читайте также Кабмин одобрил новые выплаты и помощь для ВПЛ

Таким образом, «єВідновлення» расширяется и охватывает все больше людей, потерявших жилье из-за войны. В 2025 году особое внимание уделено внутренне перемещенным лицам. Минразвития постоянно работает над тем, чтобы программы поддержки становились доступнее.

программа «єОселя» для внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых регионов. Механизм Параллельно стартуети жителей прифронтовых регионов. Механизм подразумевает компенсацию части расходов на приобретение жилья. Государство берет на себя наиболее сложные платежи:

компенсирует 70% первого взноса, но не больше 30% стоимости жилья;

в течение первого года возмещает 70% ежемесячного платежа в общей сложности до 150 тыс. грн;

дополнительно покрывает до 40 тыс. грн. на комиссии, сборы и страхование. Стоимость жилья, которое можно приобрести — до 2 млн грн.

📌 Нет возможности читать? Воспользуйтесь нашим аудиоформатом, достаточно нажать на изображение в новостях на Finance.ua.

Минразвития также запускает экспериментальный проект, который впервые создает в Украине модель муниципального арендного жилья. Это жилье будет строиться для внутренне перемещенных лиц за счет местных бюджетов, кредитов и грантов, будет оставаться в собственности общины и передаваться в аренду по фиксированной цене — примерно 5 тыс. грн за однокомнатную квартиру.

Еще один новый проект — строительство жилого квартала для внутренне перемещенных лиц из Мариуполя в Белой Церкви — городе, который имеет все необходимые предпосылки для интеграции семей, потерявших дом из-за войны. Строительство планируется на средства Мариупольского городского совета. Далее модель будет масштабирована на другие общины.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.