ПАРТНЕРСКАЯ

Sense Bank автоматизировал клиентскую поддержку с помощью платформы NovaTalks

Sense Bank объявил о внедрении омниканальной платформы NovaTalks от компании NovaIT, которая объединяет все каналы коммуникации с клиентами в едином интерфейсе.
Технологическое решение было адаптировано под специфику крупной финансовой организации: банк внедрил AI-ассистента для поддержки операторов, чат-боты с прописанными сценариями ответов на самые распространенные запросы, а также интегрировал платформу с внутренней CRM.
Как указано на сайте банка, это позволило автоматизировать часть рутинной коммуникации, существенно снизить нагрузку на операторов и сократить среднее время ответа клиенту.
По словам Александра Драгина, руководителя направления развития информационных технологий Sense Bank, интеграция NovaTalks с CRM-системой открыла для банка новые возможности в сфере клиентского сервиса — от автоматической идентификации до точной маршрутизации обращений. «Это позволило сделать обслуживание более персонализированным и быстрым», — отметил он.
С момента запуска NovaTalks зафиксирован рост количества обращений, которые обрабатываются ботами, а также заметное повышение скорости реагирования на запросы клиентов. Кроме того, в случае воздушной тревоги чат-бот автоматически уведомляет об этом клиента и старается самостоятельно обработать запрос, позволяя сотрудникам контакт-центра вовремя перейти в укрытие.
Напомним, ранее Sense Bank сообщил о запуске новой онлайн-функции для ФОП: теперь добавить доверенное лицо можно прямо в мобильном приложении Sense SuperApp.
По материалам:
Сенс Банк
