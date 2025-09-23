Водителям и перевозчикам изменили правила пересечения границы Сегодня 16:31 — Мир

Водителям и перевозчикам изменили правила пересечения границы

В Украине обновили процедуру регистрации для пересечения границы. Теперь лишь некоторым категориям водителей нужно дополнительно использовать модуль «18−60», более известный как «Шлях».

Об этом сообщила пресс-служба «Укртрансбезопасности».

Создавать заявку в модуле «18−60» (известный как «Шлях») нужно только перевозчикам, осуществляющим хозяйственную деятельность в части международных перевозок пассажиров легковыми автомобилями по заказу или на международные перевозки пассажиров на такси.

Для всех других перевозчиков система єЧерга работает как единое окно. Перевозчик или водитель заполняет данные один раз при бронировании места в онлайн-очереди для пересечения границы.

Данные о водителе будут проверяться Государственной пограничной службой Украины на основе «єЧерга». Со своей стороны система «єЧерга» будет верифицировать все данные с лицензионным делом перевозчика, имеющимся в Едином комплексе информационных систем Укртрансбезопасности (ЕКИС).

К выезду допускаются только водители, которые:

внесены в электронный кабинет перевозчика в ЕКИС Укртрансбезопасности;

данные загранпаспорта добавлены в раздел «Дополнительно» в разделе «Мои водители»;

используют именно тот загранпаспорт, который внесен в «єЧерга» и ЕКИС Укртрансбезопасности.

