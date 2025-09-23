Европейцы сокращают расходы и избегают американских товаров из-за пошлин Трампа Сегодня 02:32 — Мир

Потребители еврозоны изменили свои потребительские привычки в ожидании введения пошлин США, отказавшись от американских товаров и сократив дискреционные расходы.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном Европейским центральным банком, передает Reuters.

Потребители еврозоны, имеющие значительные сбережения, накопленные за годы после пандемии, в течение всего года осторожничали в своих покупках, поскольку неопределенность относительно пошлины держала ключевые сектора экономики блока в подвешенном состоянии.

ЕЦБ обнаружил, что около 26% респондентов его опроса сообщили об отказе от американских товаров. Около 16% указали, что уменьшили свои общие затраты.

«Домохозяйства с высоким уровнем дохода чаще отказываются от американских товаров, тогда как домохозяйства с более низким уровнем дохода больше склонны сокращать свои общие расходы», — отметил ЕЦБ, добавив, что финансовая грамотность также повлияла на эти решения.

Почти все сокращения издержек затронули дискреционные товары, тогда как расходы на товары первой необходимости остались в основном без изменений, добавил ЕЦБ.

ЕЦБ добавил, что некоторые потребители также скорректировали свои инфляционные ожидания в сторону повышения, в том числе на более длительный срок, что свидетельствует о том, что воспринято влияние пошлин на инфляцию может быть не совсем временным.

