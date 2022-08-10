В «Дія» запустили тестирование новых продуктов — Finance.ua

В «Дія» запустили тестирование новых продуктов Сегодня 11:29 — Личные финансы

В «Дія» запустили тестирование новых продуктов

В приложении «Дія» стартовало бета-тестирование электронных пенсионного удостоверения и вида на временное или постоянное проживание.

«10500 украинцев тестируют два цифровых документа в приложении для подтверждения личности или при получении соответствующих госуслуг», — говорится в сообщении «Дія» в Telegram.

Зарегистрированные желающие уже могут приступить к тестированию новых продуктов «Дія» — письма пришли им на почту.

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Также Кабинет Министров расширил и упростил порядок подачи информационного уведомления о разрушенном или поврежденном имуществе в результате вооруженной агрессии рф.

«К процессу приобщили приложение „Дія“. Если раньше через „Дія“ украинцы подавали информацию только о жилье, уничтоженном за период полномасштабного вторжения рф, то сейчас диапазон расширили: приложение принимает данные об имуществе, поврежденном врагом с 19 февраля 2014 года», — сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Подавать информационное уведомление можно самостоятельно через портал или приложение «Дія» в разделе «Поврежденное имущество». Это также можно сделать в ЦПАУ или с помощью нотариуса.

Справка Finance.ua:

в Министерстве цифровой трансформации Украины работают над упрощением процедуры оформления разрешения для ребенка на выезд за границу. Вскоре такую справку можно будет получить с помощью нескольких кликов в «Дія»;

также в приложении будет добавлена возможность приобрести облигации.



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