В «Дія» запустили тестирование новых продуктов — Finance.ua
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В «Дія» запустили тестирование новых продуктов

Личные финансы
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В «Дія» запустили тестирование новых продуктов
В «Дія» запустили тестирование новых продуктов
В приложении «Дія» стартовало бета-тестирование электронных пенсионного удостоверения и вида на временное или постоянное проживание.
«10500 украинцев тестируют два цифровых документа в приложении для подтверждения личности или при получении соответствующих госуслуг», — говорится в сообщении «Дія» в Telegram.
Зарегистрированные желающие уже могут приступить к тестированию новых продуктов «Дія» — письма пришли им на почту.
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Также Кабинет Министров расширил и упростил порядок подачи информационного уведомления о разрушенном или поврежденном имуществе в результате вооруженной агрессии рф.
«К процессу приобщили приложение „Дія“. Если раньше через „Дія“ украинцы подавали информацию только о жилье, уничтоженном за период полномасштабного вторжения рф, то сейчас диапазон расширили: приложение принимает данные об имуществе, поврежденном врагом с 19 февраля 2014 года», — сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
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Подавать информационное уведомление можно самостоятельно через портал или приложение «Дія» в разделе «Поврежденное имущество». Это также можно сделать в ЦПАУ или с помощью нотариуса.

Справка Finance.ua:

  • в Министерстве цифровой трансформации Украины работают над упрощением процедуры оформления разрешения для ребенка на выезд за границу. Вскоре такую справку можно будет получить с помощью нескольких кликов в «Дія»;
  • также в приложении будет добавлена возможность приобрести облигации.
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По материалам:
Finance.ua
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