В "Дія" запустили опрос на лучшую военную марку Укрпочты — Finance.ua

В "Дія" запустили опрос на лучшую военную марку Укрпочты Сегодня 13:14

В сервисе "Дія" запустили новый опрос, чтобы выбрать лучшую военную марку Укрпочты.

Об этом сообщает пресс-служба "Дія" в Telegram.

"Раньше вы голосовали за дизайн военных марок в "Дія", а теперь пора выбрать лучшую. Топовую марку выбирают почти во всех странах каждый год. Украина не исключение. Однако у нас это несколько кликов в смартфоне", - говорится в сообщении.

Что для этого нужно?

авторизироваться в приложении;

выбрать услугу;

проголосовать за свой вариант.

Опрос продлится с 13 по 20 февраля.

Напомним, Укрпочта готовит три выпуска новых марок в январе-феврале. "Друзья! Так получилось, что последние выпуски — Херсон, Крымский Мост, Новый Год, Щедрик и Оружие — были раскуплены почти за считанные дни, и, конечно, я получаю многочисленные сообщения, что многим не хватило наших марок», — заявил Смилянский.

Справка Finance.ua:

Акционерное общество "Укрпочта" с 30 августа выпускает марку "Пес Патрон".

с момента открытия онлайн-магазина на eBay и Amazon компания Укрпочта продала там марок и мерчандайза на 5,3 млн грн;

к 31-й годовщине Независимости Украины «Укрпочта» выпустила новые марки с конвертом. Они имеют тематику «Свободные, Несокрушимые, Непобедимые».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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