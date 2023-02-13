В "Дія" запустили опрос на лучшую военную марку Укрпочты — Finance.ua

В "Дія" запустили опрос на лучшую военную марку Укрпочты
В сервисе "Дія" запустили новый опрос, чтобы выбрать лучшую военную марку Укрпочты.
Об этом сообщает пресс-служба "Дія" в Telegram.
"Раньше вы голосовали за дизайн военных марок в "Дія", а теперь пора выбрать лучшую. Топовую марку выбирают почти во всех странах каждый год. Украина не исключение. Однако у нас это несколько кликов в смартфоне", - говорится в сообщении.
Что для этого нужно?
- авторизироваться в приложении;
- выбрать услугу;
- проголосовать за свой вариант.
Опрос продлится с 13 по 20 февраля.
Напомним, Укрпочта готовит три выпуска новых марок в январе-феврале. "Друзья! Так получилось, что последние выпуски — Херсон, Крымский Мост, Новый Год, Щедрик и Оружие — были раскуплены почти за считанные дни, и, конечно, я получаю многочисленные сообщения, что многим не хватило наших марок», — заявил Смилянский.
Справка Finance.ua:
- Акционерное общество "Укрпочта" с 30 августа выпускает марку "Пес Патрон".
- с момента открытия онлайн-магазина на eBay и Amazon компания Укрпочта продала там марок и мерчандайза на 5,3 млн грн;
- к 31-й годовщине Независимости Украины «Укрпочта» выпустила новые марки с конвертом. Они имеют тематику «Свободные, Несокрушимые, Непобедимые».
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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