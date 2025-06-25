В Дії начинается тестирование получения выписки о несудимости — Finance.ua

В Дії начинается тестирование получения выписки о несудимости Сегодня 12:28 — Личные финансы

В Дії начинается тестирование получения выписки о несудимости

На портале Дія начинается бета-тестирование новой услуги — выписки о несудимости с апостилем.

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Об этом сообщили на странице «Дія».

«Трудоустраиваетесь за границей, оформляете визу или подаете документы в иностранные учреждения и нужна выписка о несудимости с апостилем? Сейчас, чтобы ее получить, нужно ехать в Киев или искать посредника. Но вскоре украинцы забудут об этих хлопотах», сказано в сообщении.

Что нужно

Чтобы стать тестировщиком новой услуги — получения выписки о несудимости с апостилем онлайн, нужно иметь:

— верифицированный РНУКНП.

— внутренний или загранпаспорт в Дії.

— зарегистрированное место жительства.

Записаться на бета-тест можно по ссылке

Ранее писали , что украинцы все чаще получают возмещение по вкладам в обанкротившихся банках через приложение «Дія». Фонд гарантирования вкладов физлиц напомнил, что услуга действует с октября 2023 года. С того времени физическим лицам и ФЛП уже выплатили более 47 миллионов гривен.

Онлайн-услуга позволяет получить компенсацию по вкладам (включая средства на текущих счетах) в банках, которые ликвидирует Фонд, без необходимости лично посещать финансовое учреждение.

Также пользователи Дії будут получать уведомления, если их снимут с места регистрации по заявлению владельца жилья. Новый функционал делает невозможным «незаметное» снятие с регистрации без ведома человека.

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