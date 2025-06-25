В Дії начинается тестирование получения выписки о несудимости — Finance.ua

В Дії начинается тестирование получения выписки о несудимости
На портале Дія начинается бета-тестирование новой услуги — выписки о несудимости с апостилем.
Об этом сообщили на странице «Дія».
«Трудоустраиваетесь за границей, оформляете визу или подаете документы в иностранные учреждения и нужна выписка о несудимости с апостилем? Сейчас, чтобы ее получить, нужно ехать в Киев или искать посредника. Но вскоре украинцы забудут об этих хлопотах»,
сказано в сообщении.
Что нужно
Чтобы стать тестировщиком новой услуги — получения выписки о несудимости с апостилем онлайн, нужно иметь:
— верифицированный РНУКНП.
— внутренний или загранпаспорт в Дії.
— зарегистрированное место жительства.
Записаться на бета-тест можно по ссылке.
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Ранее писали, что украинцы все чаще получают возмещение по вкладам в обанкротившихся банках через приложение «Дія». Фонд гарантирования вкладов физлиц напомнил, что услуга действует с октября 2023 года. С того времени физическим лицам и ФЛП уже выплатили более 47 миллионов гривен.
Онлайн-услуга позволяет получить компенсацию по вкладам (включая средства на текущих счетах) в банках, которые ликвидирует Фонд, без необходимости лично посещать финансовое учреждение.
Также пользователи Дії будут получать уведомления, если их снимут с места регистрации по заявлению владельца жилья. Новый функционал делает невозможным «незаметное» снятие с регистрации без ведома человека.
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