Дія будет посылать уведомления о снятии с места жительства — Finance.ua
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Дія будет посылать уведомления о снятии с места жительства

Личные финансы
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Дія будет посылать уведомления о снятии с места жительства
Дія будет посылать уведомления о снятии с места жительства
Пользователи Дії будут получать уведомления, если их снимут с места регистрации по заявлению владельца жилья. Новый функционал делает невозможным «незаметное» снятие с регистрации без ведома человека.
Об этом сообщает пресс-служба «Дії».

Как это работает

Уведомления будут поступать в приложение Дія в случаях, когда человека снимают с регистрации по инициативе владельца дома или квартиры. Раньше об этом можно было не знать годами.
Чтобы получить такое уведомление, ваши персональные данные и налоговый номер должны быть внесены в Реестр территориального общества. Если данные не актуальны, уведомление не поступит.

Как актуализировать данные в Реестре территориального общества

Онлайн:
1. Нажмите Подать заявление, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина diia.gov.ua с помощью электронной подписи.
2. Укажите, о ком вы хотите актуализировать данные: о себе или ребенке.
3. Проверьте корректность данных из реестра и укажите, что нужно обновить. Если данные о вас отсутствуют в реестре, укажите текущее или последнее задекларированное место жительства.
4. Подпишите заявление электронной подписью и ожидайте результата его рассмотрения.
Актуализировать данные оффлайн можно через Центр предоставления административных услуг.
Услуга доступна по Украине кроме Николаева и некоторых общин с временно оккупированных территорий и зоны боевых действий. А именно в такой области: Донецкая — Кальчицкая община. Также услуга недоступна гражданам, у которых зарегистрировано место жительства на территории АРК и отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей.
Напомним, услуги в ЦПАУ могут подорожать. Соответствующий законопроект № 4380 приняла в первом чтении Верховная Рада. Размеры административного собрания, согласно законопроекту, предлагают пересматривать не реже одного раза в три года.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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