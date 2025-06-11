Дія будет посылать уведомления о снятии с места жительства — Finance.ua

Дія будет посылать уведомления о снятии с места жительства Сегодня 15:33 — Личные финансы

Дія будет посылать уведомления о снятии с места жительства

Пользователи Дії будут получать уведомления, если их снимут с места регистрации по заявлению владельца жилья. Новый функционал делает невозможным «незаметное» снятие с регистрации без ведома человека.

Об этом сообщает пресс-служба «Дії».

Как это работает

Уведомления будут поступать в приложение Дія в случаях, когда человека снимают с регистрации по инициативе владельца дома или квартиры. Раньше об этом можно было не знать годами.

Чтобы получить такое уведомление, ваши персональные данные и налоговый номер должны быть внесены в Реестр территориального общества. Если данные не актуальны, уведомление не поступит.

Как актуализировать данные в Реестре территориального общества

Онлайн:

1. Нажмите Подать заявление, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина diia.gov.ua с помощью электронной подписи.

2. Укажите, о ком вы хотите актуализировать данные: о себе или ребенке.

3. Проверьте корректность данных из реестра и укажите, что нужно обновить. Если данные о вас отсутствуют в реестре, укажите текущее или последнее задекларированное место жительства.

4. Подпишите заявление электронной подписью и ожидайте результата его рассмотрения.

Услуга доступна по Украине кроме Николаева и некоторых общин с временно оккупированных территорий и зоны боевых действий. А именно в такой области: Донецкая — Кальчицкая община. Также услуга недоступна гражданам, у которых зарегистрировано место жительства на территории АРК и отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей.

Напомним, услуги в ЦПАУ могут подорожать. Соответствующий законопроект № 4380 приняла в первом чтении Верховная Рада. Размеры административного собрания, согласно законопроекту, предлагают пересматривать не реже одного раза в три года.

InvestMarket от «Минфин». 🔎 Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.