В «Дії» можно будет исправить данные в реестре о местожительстве. Началось тестирование — Finance.ua
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В «Дії» можно будет исправить данные в реестре о местожительстве. Началось тестирование

Личные финансы
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В «Дії» можно будет исправить данные в реестре о местожительстве. Началось тестирование
В «Дії» можно будет исправить данные в реестре о местожительстве. Началось тестирование
Вскоре на портале Дія будет доступна услуга Актуализация данных в Реестре территориальной громады. Этот реестр содержит данные о вас и вашем местожительстве.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Для кого будет полезна эта функция

В каких случаях понадобится услуга:
  • ошибка при заказе выписки о местожительстве;
  • неактуальное местожительство, отсутствует идентификационный код или уникальный номер записи в реестре в выписке о местожительстве;
  • изменение фамилии;
  • нет местожительства в паспорте в Дії, хотя вы зарегистрированы;
  • неверная дата регистрации в паспорте в Дії.
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Кто может присоединиться к тестированию

Присоединяйтесь к бета-тесту, если у вас есть:
  • ID-карта или биометрический загранпаспорт;
  • налоговый номер.
На этом этапе услуга доступна по Украине, кроме Одессы, Николаева и некоторых громадах с временно оккупированных территорий и зоны боевых действий. А именно в таких областях:
  • Харьковская — Дворичанская, Волчанская громады;
  • Запорожская — Водянская, Чкаловская, Степногорская громады;
  • Херсонская — Бехтерская, Виноградовская, Мирненская, Тавричанская, Таврийская громады;
  • Донецкая — Угледарская, Кальчицкая, Мангушская, Никольская громады.
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Также услуга недоступна гражданам, у которых зарегистрировано место жительства на территории АРК и отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей.
Зарегистрироваться на бета-тест можно по ссылке.
Напомним, в приложении «Дія» запустили бета-тестирование услуги, благодаря которой люди смогут вступать в брак онлайн по видеосвязи.
«Выбираете свободную дату и время и ожидайте ссылки на настоящую церемонию по видеосвязи. Цифровое свидетельство о регистрации брака автоматически подтянется в Дію. А физический документ пара может заказать доставкой Укрпочты или забрать в отделении», — отметили в Минцифры.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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