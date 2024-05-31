В «Дії» можно будет исправить данные в реестре о местожительстве. Началось тестирование — Finance.ua

В «Дії» можно будет исправить данные в реестре о местожительстве. Началось тестирование
Вскоре на портале Дія будет доступна услуга Актуализация данных в Реестре территориальной громады. Этот реестр содержит данные о вас и вашем местожительстве.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Для кого будет полезна эта функция
В каких случаях понадобится услуга:
- ошибка при заказе выписки о местожительстве;
- неактуальное местожительство, отсутствует идентификационный код или уникальный номер записи в реестре в выписке о местожительстве;
- изменение фамилии;
- нет местожительства в паспорте в Дії, хотя вы зарегистрированы;
- неверная дата регистрации в паспорте в Дії.
Читайте также
Кто может присоединиться к тестированию
Присоединяйтесь к бета-тесту, если у вас есть:
- ID-карта или биометрический загранпаспорт;
- налоговый номер.
На этом этапе услуга доступна по Украине, кроме Одессы, Николаева и некоторых громадах с временно оккупированных территорий и зоны боевых действий. А именно в таких областях:
- Харьковская — Дворичанская, Волчанская громады;
- Запорожская — Водянская, Чкаловская, Степногорская громады;
- Херсонская — Бехтерская, Виноградовская, Мирненская, Тавричанская, Таврийская громады;
- Донецкая — Угледарская, Кальчицкая, Мангушская, Никольская громады.
Также услуга недоступна гражданам, у которых зарегистрировано место жительства на территории АРК и отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей.
Зарегистрироваться на бета-тест можно по ссылке.
Напомним, в приложении «Дія» запустили бета-тестирование услуги, благодаря которой люди смогут вступать в брак онлайн по видеосвязи.
«Выбираете свободную дату и время и ожидайте ссылки на настоящую церемонию по видеосвязи. Цифровое свидетельство о регистрации брака автоматически подтянется в Дію. А физический документ пара может заказать доставкой Укрпочты или забрать в отделении», — отметили в Минцифры.
Поделиться новостью