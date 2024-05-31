В «Дії» можно будет исправить данные в реестре о местожительстве. Началось тестирование — Finance.ua

В «Дії» можно будет исправить данные в реестре о местожительстве. Началось тестирование Сегодня 17:40 — Личные финансы

В «Дії» можно будет исправить данные в реестре о местожительстве. Началось тестирование

Вскоре на портале Дія будет доступна услуга Актуализация данных в Реестре территориальной громады. Этот реестр содержит данные о вас и вашем местожительстве.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Для кого будет полезна эта функция

В каких случаях понадобится услуга:

ошибка при заказе выписки о местожительстве;

неактуальное местожительство, отсутствует идентификационный код или уникальный номер записи в реестре в выписке о местожительстве;

изменение фамилии;

нет местожительства в паспорте в Дії, хотя вы зарегистрированы;

неверная дата регистрации в паспорте в Дії.



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Кто может присоединиться к тестированию

Присоединяйтесь к бета-тесту, если у вас есть:

ID-карта или биометрический загранпаспорт;

налоговый номер.

На этом этапе услуга доступна по Украине, кроме Одессы, Николаева и некоторых громадах с временно оккупированных территорий и зоны боевых действий. А именно в таких областях:

Харьковская — Дворичанская, Волчанская громады;

Запорожская — Водянская, Чкаловская, Степногорская громады;

Херсонская — Бехтерская, Виноградовская, Мирненская, Тавричанская, Таврийская громады;

Донецкая — Угледарская, Кальчицкая, Мангушская, Никольская громады.

Также услуга недоступна гражданам, у которых зарегистрировано место жительства на территории АРК и отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей.

Зарегистрироваться на бета-тест можно по ссылке

Напомним, в приложении «Дія» запустили бета-тестирование услуги, благодаря которой люди смогут вступать в брак онлайн по видеосвязи.

«Выбираете свободную дату и время и ожидайте ссылки на настоящую церемонию по видеосвязи. Цифровое свидетельство о регистрации брака автоматически подтянется в Дію. А физический документ пара может заказать доставкой Укрпочты или забрать в отделении», — отметили в Минцифры.

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