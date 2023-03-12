В чем разница между цифровой и безналичной гривной — Finance.ua

В чем разница между цифровой и безналичной гривной Сегодня 16:05 — Личные финансы

В чем разница между цифровой и безналичной гривной

В сентябре 2021 года Национальный банк открыл проект «Э-гривна». Он намерен внедрить в Украине цифровую форму гривны. Ключевым ее назначением будет эффективное выполнение всех функций денег, дополняя наличные и безналичные формы.

Об этом пишет 24 канал.

Предполагается, что цифровая гривна поможет дальнейшей цифровизации экономики Украины и будет способствовать эволюции платежной инфраструктуры.

Цифровые деньги будут выполнять те же функции, что и обычные гривны, а благодаря блокчейной транзакции станут прозрачными, что поможет бороться с коррупцией и незаконным отмыванием средств. То есть одной из целей внедрения цифровой гривны является экономическая безопасность государства.

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Василий Матий, частный инвестор, управляющий активами, рассказал, что ключевым во введении цифровой гривны является то, что она может увеличить уровень инклюзии финансовых услуг.

«Во-первых, такая гривна будет доступна тем слоям населения, которые живут в отдаленных регионах, где нет отделений банков. Это позволит получать разнообразные финансовые услуги. Во-вторых, цифровая гривна может уменьшить количество физической гривны, что позволит сэкономить средства на эмиссии, переводе, создании новых банкнот и т.д. В-третьих, транзакции цифровой гривны могут стать эффективнее, быстрее и дешевле традиционных банковских», — говорит Матий.

Кроме того, по его словам, Нацбанк может одновременно пополнять счета всем своим клиентам, то есть всем имеющим кошельки с цифровой гривной. А потом эти гривны будут доступны для расчетов. Похожая ситуация была с ковидной тысячей. Однако с цифровыми валютами это можно сделать гораздо проще и быстрее.

Также Нацбанк может осуществлять и политику негативных процентных ставок. Если у вас денежные средства лежат на счете, то соответственно их сумма уменьшается. А в случае отрицательной процентной ставки потребительские настроения больше бы стимулировались.

Таким образом цифровые валюты центральных банков открывают возможности осуществления монетарной политики, что является одной из ключевых задач национальных банков.

Разница между цифровой и безналичной гривной

По словам Матия, безналичная гривна так или иначе доступна нам только через наличные операции или через взаимодействие банковских систем. Это, соответственно, несет определенные преимущества и недостатки.

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«Цифровая же гривна — это совершенно новое платежное средство, которое никак не связано с традиционной банковской системой. К примеру, эмиссия и контроль такой гривны осуществляется полностью через центральный банк и распространяется благодаря виртуальному банку. То есть это принципиально совсем другой подход», — говорит он.

Однако важно понимать, что цифровые валюты не заменят все традиционные способы. Эти две системы могут вполне нормально дополнять друг друга. А страна от этого может иметь только преимущества.

Несмотря на все преимущества, проблемой во внедрении может стать то, что это совершенно новый инструмент. То есть нужно будет продолжительное время для того, чтобы освоить все.

Также введение такой гривны требует изменений в законодательной базе Украины. Вдобавок, вся цифровая структура может быть уязвимой к кибератакам. Могут быть еще и определенные нюансы с конфиденциальностью, потому что непонятно, кто будет эту персональную информацию клиентов собирать и обрабатывать.

Телеканал 24 По материалам:

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