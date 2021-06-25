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НБУ определил три варианта использования е-гривны

НБУ определил три варианта использования е-гривны

Национальный банк Украины обнародовал результаты опроса участников рынка касательно потенциального спроса на цифровую валюту центрального банка — е-гривну и возможных вариантов ее использования.

В опросе, который завершился в этом году, участвовали 100 экспертов финансового рынка с разнопрофильным опытом: розничный бизнес и инновации, корпоративный бизнес, финансовые рынки, цифровая трансформация органов государственной власти, виртуальные активы.

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Что показал опрос:

  • по мнению рынка, самым перспективным «юзкейсом» е-гривны потенциально может стать ее использование для розничных безналичных платежей (прежде всего — Р2Р переводы между физическими лицами и операции электронной коммерции);
  • на втором месте по количеству баллов — е-гривна как инструмент для трансграничных платежей (прежде всего — Р2Р переводы между физическими лицами);
  • вариант использования е-гривны как инструмента для целевых социальных выплат (G2P) занимает предпоследнее место по количеству набранных баллов. В то же время 77% респондентов поддержали этот вариант в случае, если на базе е-гривны будут введены «программируемые» целевые деньги для проведения государством выплат (которые могут быть потрачены исключительно на конкретные цели или в конкретный период времени). Следовательно, это могло бы эффективно дополнить функционал е-гривны для розничных безналичных платежей.

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Также респонденты проявили значительную заинтересованность в потенциале е-гривны в качестве инструмента для проведения операций в сфере виртуальных активов.

Кроме того, большинство опрошенных экспертов считает, что е-гривна должна быть реализована на базе технологии блокчейн.

То есть НБУ будет прорабатывать те варианты использования е-гривны, которые определены в результате опроса:

  • е-гривна для розничных безналичных платежей с возможным функционалом «программируемых» денег и возможностью проведения целевых социальных выплат;
  • е-гривна для использования в сфере, связанной с оборотом виртуальных активов (например, для обмена, обеспечения выпуска и других операций с виртуальными активами);
  • е-гривна для трансграничных платежей.
По материалам Finance.UA
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