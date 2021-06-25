НБУ определил три варианта использования е-гривны

Национальный банк Украины обнародовал результаты опроса участников рынка касательно потенциального спроса на цифровую валюту центрального банка — е-гривну и возможных вариантов ее использования.
В опросе, который завершился в этом году, участвовали 100 экспертов финансового рынка с разнопрофильным опытом: розничный бизнес и инновации, корпоративный бизнес, финансовые рынки, цифровая трансформация органов государственной власти, виртуальные активы.
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Что показал опрос:
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Также респонденты проявили значительную заинтересованность в потенциале е-гривны в качестве инструмента для проведения операций в сфере виртуальных активов.
Кроме того, большинство опрошенных экспертов считает, что е-гривна должна быть реализована на базе технологии блокчейн.
То есть НБУ будет прорабатывать те варианты использования е-гривны, которые определены в результате опроса:
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