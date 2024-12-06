В Чехию возобновились поставки нефти по трубопроводу «Дружба» — Finance.ua

В Чехию возобновились поставки нефти по трубопроводу «Дружба» Сегодня 18:15 — Энергетика

В Чехию снова стала поступать нефть по южной ветке трубопровода «Дружба» после двухдневной паузы, сообщила компания Orlen Unipetrol в Х. Причина остановки поставок не установлена, но в правительстве страны отметили, что «энергетика стала частью гибридной войны россии с Западом».

«Сегодня утром поставки нефти были возобновлены и нефть снова течет по нефтепроводу „Дружба“ в Чехию», — сообщил генеральный директор Orlen Unipetrol Мариуш Внук.

Он поблагодарил правительство Чехии и управление государственных материальных резервов Чешской Республики за скорые «превентивные меры и сотрудничество».

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Министр промышленности и торговли страны Лукаш Влчек уточнил, что нефть снова начала поступать через «Дружбу» после полуночи, причины отключения еще выясняются.

Он отметил, что «энергетика стала частью гибридной войны россии с Западом», и добавил, что Чехия сделала необходимые шаги, чтобы стать независимой от россии и таким образом прекратить косвенную поддержку ее военной агрессии.

«Как оказалось, мы уже можем обойтись без нее, а благодаря работе над трубопроводом TAL в следующем году полностью переходим на нероссийскую нефть», — добавил он.

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Напомним, 4 декабря в Чехию перестала поступать нефть по южной ветке трубопровода «Дружба», причина остановки поставок неизвестна. Правительство страны отмечало, что угрозы, что нефти не хватит для нужд домохозяйств и компаний, нет. Нефтеперерабатывающие заводы в Чехии были подготовлены к этой ситуации, и в то же время у страны есть мощная система государственного материального резерва.

Южная ветка нефтепровода проходит через Венгрию, Словакию и Чехию, для них было сделано исключение из санкций из-за зависимости от российского топлива.

Нефть поступает в Чехию из двух основных источников. Один из них — нефтепровод «Дружба», по которому поставляется нефть из россии. Ее доля в поставках в прошлом году составила 58%, пишет Blesk. Другая часть нефти поступает из немецкого трубопровода IKL, который стыкуется с итальянским трубопроводом TAL.

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В будущем Чехия рассчитывает увеличить поставки по трубопроводу TAL. Проект стоимостью примерно 1,6 млрд крон должен увеличить мощности Чехии на 4 млн т нефти в год со следующего года, благодаря чему в страну можно будет поставлять по трубопроводу до 8 млн т нефти в год. Поэтому согласно нынешним планам правительства Чехия может полностью отрезать себя от российской нефти.

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