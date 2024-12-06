В Чехию возобновились поставки нефти по трубопроводу «Дружба» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Чехию возобновились поставки нефти по трубопроводу «Дружба»

Энергетика
31
В Чехию снова стала поступать нефть по южной ветке трубопровода «Дружба» после двухдневной паузы, сообщила компания Orlen Unipetrol в Х. Причина остановки поставок не установлена, но в правительстве страны отметили, что «энергетика стала частью гибридной войны россии с Западом».
«Сегодня утром поставки нефти были возобновлены и нефть снова течет по нефтепроводу „Дружба“ в Чехию», — сообщил генеральный директор Orlen Unipetrol Мариуш Внук.
Он поблагодарил правительство Чехии и управление государственных материальных резервов Чешской Республики за скорые «превентивные меры и сотрудничество».
Читайте также
Министр промышленности и торговли страны Лукаш Влчек уточнил, что нефть снова начала поступать через «Дружбу» после полуночи, причины отключения еще выясняются.
Он отметил, что «энергетика стала частью гибридной войны россии с Западом», и добавил, что Чехия сделала необходимые шаги, чтобы стать независимой от россии и таким образом прекратить косвенную поддержку ее военной агрессии.
«Как оказалось, мы уже можем обойтись без нее, а благодаря работе над трубопроводом TAL в следующем году полностью переходим на нероссийскую нефть», — добавил он.
Читайте также
Напомним, 4 декабря в Чехию перестала поступать нефть по южной ветке трубопровода «Дружба», причина остановки поставок неизвестна. Правительство страны отмечало, что угрозы, что нефти не хватит для нужд домохозяйств и компаний, нет. Нефтеперерабатывающие заводы в Чехии были подготовлены к этой ситуации, и в то же время у страны есть мощная система государственного материального резерва.
Южная ветка нефтепровода проходит через Венгрию, Словакию и Чехию, для них было сделано исключение из санкций из-за зависимости от российского топлива.
Нефть поступает в Чехию из двух основных источников. Один из них — нефтепровод «Дружба», по которому поставляется нефть из россии. Ее доля в поставках в прошлом году составила 58%, пишет Blesk. Другая часть нефти поступает из немецкого трубопровода IKL, который стыкуется с итальянским трубопроводом TAL.
Читайте также
В будущем Чехия рассчитывает увеличить поставки по трубопроводу TAL. Проект стоимостью примерно 1,6 млрд крон должен увеличить мощности Чехии на 4 млн т нефти в год со следующего года, благодаря чему в страну можно будет поставлять по трубопроводу до 8 млн т нефти в год. Поэтому согласно нынешним планам правительства Чехия может полностью отрезать себя от российской нефти.
По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.