Саудовская Аравия увеличила свою долю на рынке нефти в Азии за счет россии — Finance.ua

Саудовская Аравия увеличила свою долю на рынке нефти в Азии за счет россии Сегодня 03:59 — Энергетика

Саудовская Аравия увеличила свою долю на рынке нефти в Азии за счет россии

Саудовская Аравия в ноябре 2024 года вернула себе долю на рынке импорта сырой нефти в Азию, россия сократила поставки, что может послужить ранним признаком изменения динамики рынка.

Об этом сообщает Reuters.

По данным, собранным LSEG Oil Research, импорт нефти в Азию из Саудовской Аравии, крупнейшего в мире экспортера сырой нефти, вырос до 5,83 млн баррелей в сутки в ноябре по сравнению с 5,28 млн баррелей в сутки в октябре.

Между тем, по данным LSEG, поставки россии в Азию, крупнейший регион импорта, в ноябре сократились до 3,51 млн баррелей в сутки, что ниже октябрьского показателя в 3,96 млн баррелей в сутки и является самым низким показателем с января.

Данные показывают, что импорт Азии из Саудовской Аравии вырос на 550 тысяч баррелей в сутки в ноябре, тогда как импорт из России сократился на 450 тысяч баррелей в сутки.

Переход к поставкам баррелей из россии в Саудовскую Аравию произошел даже тогда, когда контролируемая государством нефтяная компания королевства Saudi Aramco повысила официальные цены продажи своей сырой нефти азиатским клиентам для отгрузочных партий в ноябре.

Базовый сорт нефти Arab Light компании Aramco был повышен на 90 центов за баррель до премии 2,20 доллара по сравнению со средним региональным базовым сортом Оман/Дубай в ноябре.

Несмотря на рост премии компании Aramco в ноябре, саудовская нефть стала более конкурентоспособной по цене в Азии по сравнению с другими сортами, включая российскую нефть марки Urals, которая является основным видом экспортируемой из западных портов сырой нефти.

Нефть Cash Dubai 29 ноября закрылась на уровне 71,83 доллара за баррель, что на 4,36 доллара выше российской нефти Urals, закрывшейся на отметке 67,47 доллара.

Эта премия ниже, чем в течение большей части последних месяцев, когда она торговалась более 5 долларов за баррель.

российская сырая нефть также сталкивается с более высокими транспортными расходами, учитывая более продолжительное морское путешествие из российских портов на Балтике до пунктов назначения в Азии.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.