В Чехии рассматривают введение депозитов на импортируемую сельскохозяйственную продукцию из Украины — Finance.ua

В Чехии рассматривают введение депозитов на импортируемую сельскохозяйственную продукцию из Украины
Представители политических партий Чешской Республики вместе с Аграрной палатой страны приняли решение о возможности введения пошлин в форме депозитов. Эти депозиты будут возвращаться при ввозе сельскохозяйственной продукции из Украины в страны Европейского Союза.
Об этомсообщает Radio Prague International.
Импортерам вернут депозиты, если зерно будут отправлять из ЕС на рынки третьих стран. Специалисты Аграрной палаты Чехии считают, что это решит проблему, возникающую в тех случаях, когда импорт украинской сельскохозяйственной продукции снижает конкурентоспособность чешских фермеров.
ЕС планирует провести переговоры до середины текущего года по новой форме соглашения о вывозе зерна из Украины на европейский рынок.
В чешской Аграрной палате сообщили, что необходимо решить проблему с тем, что украинское зерно попадает на рынок ЕС, а не в другие страны. Из-за того, что украинские производители агропродукции не обязаны выполнять европейские экологические стандарты, местные фермеры оказываются по сравнению с ними в невыгодном положении, отметили в палате, сообщает СМИ.
Напомним, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон убежден, что если Украина будет продолжать ежемесячно отгружать 6 млн тонн по суше и морскому пути, то сможет осуществить экспорт запланированных объемов урожая 2023−24 года до мая.
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