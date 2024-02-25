В Чехии рассматривают введение депозитов на импортируемую сельскохозяйственную продукцию из Украины — Finance.ua

В Чехии рассматривают введение депозитов на импортируемую сельскохозяйственную продукцию из Украины Сегодня 05:20 — Аграрный рынок

В Чехии рассматривают введение депозитов на импортируемую сельскохозяйственную продукцию из Украины

Представители политических партий Чешской Республики вместе с Аграрной палатой страны приняли решение о возможности введения пошлин в форме депозитов. Эти депозиты будут возвращаться при ввозе сельскохозяйственной продукции из Украины в страны Европейского Союза.

Об этом сообщает Radio Prague International.

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Импортерам вернут депозиты, если зерно будут отправлять из ЕС на рынки третьих стран. Специалисты Аграрной палаты Чехии считают, что это решит проблему, возникающую в тех случаях, когда импорт украинской сельскохозяйственной продукции снижает конкурентоспособность чешских фермеров.

ЕС планирует провести переговоры до середины текущего года по новой форме соглашения о вывозе зерна из Украины на европейский рынок.

В чешской Аграрной палате сообщили, что необходимо решить проблему с тем, что украинское зерно попадает на рынок ЕС, а не в другие страны. Из-за того, что украинские производители агропродукции не обязаны выполнять европейские экологические стандарты, местные фермеры оказываются по сравнению с ними в невыгодном положении, отметили в палате, сообщает СМИ.

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон убежден , что если Украина будет продолжать ежемесячно отгружать 6 млн тонн по суше и морскому пути, то сможет осуществить экспорт запланированных объемов урожая 2023−24 года до мая.

Укрінформ По материалам:

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