В Чехии повышают минималку: сколько могут заработать украинцы — Finance.ua

В Чехии повышают минималку: сколько могут заработать украинцы Сегодня 09:22 — Личные финансы

В Чехии повышают минималку: сколько могут заработать украинцы

В Чехии с 1 января 2024 года минимальная зарплата возрастет на 65 евро. Такое повышение будет самым высоким за все время.

Работники будут получать от 671 евро после всех отчислений, сообщает РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz

Как изменится размер ставок работников

В следующем месяце минимальная зарплата в Чехии возрастет с 17 300 крон (706 евро или 28 682 грн) до 18 900 крон (771,44 евро или 31 335 грн) до отчислений. Постановление о повышении правительство утвердило 13 декабря. Профсоюзы выступали за еще больший рост минимальных ставок оплаты труда.

Работник должен получать минимум 16 442 кроны чистыми. Почасовая минимальная зарплата в Чехии с января 2024 года возрастет со 103,8 крон (172 грн) до 112,5 крон (186,7 грн).

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В следующем году минимальная зарплата должна составить 41% от средней зарплаты. К 2028 году планируется увеличивать минималку так, чтобы она достигла 45% от средней зарплаты ежегодно.

«Правительство подтвердило постановление о повышении минимальной заработной платы на 1600 крон. Рост будет самым высоким в истории (в номинальном выражении). В то же время мы шаг за шагом будем выполнять цель, что в течение пяти лет минимальная заработная плата будет постепенно повышаться до 45% средней заработной платы», — заявил министр труда Мариан Юречко.

Предыдущий раз в Чехии повышали минимальную зарплату в январе 2023 года — на 1100 крон (1825 грн).

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Повышение будет касаться четырех из восьми уровней гарантированной заработной платы, которая выплачивается в соответствии с требованиями, ответственностью и квалификацией работы. Три самых низких уровня вырастут на 1600 крон (2655 грн), а самые высокие на 3200 крон (5310 грн).

Сколько могут заработать украинцы в Чехии

Работу в Чехии нашли более половины трудоспособных беженцев — 117 тысяч человек. Сейчас работать в Чехии имеют возможность украинцы с временной защитой в этой стране.

Ведущими секторами являются производство товаров массового спроса, автомобилестроение и логистика. Страна представляет собой своеобразный хаб между Западной и Восточной Европой для крупных логистических операторов, таких как DHL, объяснили в миграционной платформе EWL.

«Поэтому много вакансий именно в области логистики и складирования — грузчиков, операторов, где нужно укомплектовывать и упаковывать разнообразные посылки», — отметила менеджер международной рекрутации EWL Маргарита Нестеренко.

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Также очень популярны вакансии в автомобильной отрасли. В Чехии расположены заводы, занимающиеся серийным производством деталей для мировых автогигантов.

Зарплата без знания языка и опыта составляет 25−35 тыс. чешских крон на руки (1000−1400 евро или 40−55 тыс. грн). Дополнительные деньги часто можно получить за работу в выходные или в ночные смены, которые по трудовому кодексу оплачиваются выше.

«Например, оператор на складе DHL, обслуживающий интернет-гигант Amazon, получает 27 тысяч чешских крон на руки (1100 евро или 42,3 тыс. грн) — это базовая зарплата и разные бонусы, в том числе за качество работы», — объясняет специалист.

Работодатели обычно обеспечивают бесплатным жильем, а также нередко выдают купоны на питание.

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