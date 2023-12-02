В Чехии упал уровень жизни — Finance.ua

В Чехии упал уровень жизни Сегодня 19:45 — Мир

В Чехии упал уровень жизни

Уровень жизни в Чехии в прошлом году несколько снизился по сравнению со среднеевропейским. Валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения, выраженный в стандартах покупательной способности, снизился на один процентный пункт и составил 91% от среднего показателя по ЕС, в результате чего Чехия оказалась на одном уровне с Кипром и Словенией (92%) и немного отстала от Италии (96%).

Таковы данные, опубликованные Чешским статистическим управлением в «Статистическом ежегоднике 2023».

Болгария долгое время имеет самый низкий в ЕС уровень ВВП на душу населения по стандартам покупательной способности, который в прошлом году составил 59% среднего показателя по ЕС. Напротив, самый высокий уровень жизни в Люксембурге, где он в прошлом году достиг 261% от среднего по ЕС.

Среди стран, вступивших в ЕС после 2004 года, Чехия занимает четвертое место. По сравнению с прошлым годом, впереди оказались Словения и Кипр. Самый высокий уровень жизни среди этих стран — на Мальте, которая единственная превысила средний показатель ЕС, имея 102%.

Сравнение показывает, что среди стран Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Польша, Венгрия) наиболее благополучна Чехия. В Польше ВВП на душу населения по стандартам покупательной способности составляет 80% от среднего показателя ЕС, в Венгрии — 77%, в Словакии — 68%.

Среди старых государств-членов ЕС уровень жизни ниже, чем в Чехии, в Испании (85%), Португалии (77%) и Греции (68%).

uamedia По материалам:

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