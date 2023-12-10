На сколько дней можно уехать из Чехии без потери защиты — Finance.ua

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На сколько дней можно уехать из Чехии без потери защиты

Личные финансы
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На сколько дней можно уехать из Чехии без потери защиты
На сколько дней можно уехать из Чехии без потери защиты
Чехия установила жесткие правила временной защиты для украинцев. Статуса и льгот можно лишиться при длительном выезде из страны на обучение или по делам.
На сколько дней украинские беженцы могут уезжать из Чехии и на что влияет длительное отсутствие, пишет proukrainu.blesk.cz.
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Украинские студенты с временной защитой в Чехии могут лишиться этого статуса, если поедут учиться в другую страну по обмену. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Чехии.
Поскольку для обучения обычно нужно оформлять вид на жительство в другой стране на срок более 90 дней, это приведет к отмене временной защиты в Чехии. Впрочем, если речь идет о кратковременном пребывании до 90 дней, то временная защита в Чехии не отменяется. В ведомстве отмечают, что в большинстве стран невозможно учиться или работать более короткий срок, чем 90 дней. Но следует предварительно проконсультироваться с посольством избранной страны.
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Временную защиту не отменяют, если человек уезжает на длительное время, говорится на сайте МВД Чехии. При этом отсутствие более 10 рабочих дней может повлиять на предоставление финансовой помощи, социальное жилье, место в детском саду или школе и на медицинское страхование.
«Беженцы могут поехать в Украину на срок, который крайне необходим для решения личных дел. Этот период не должен быть непропорционален продолжительности разрешенного пребывания. Временная защита была предоставлена ​​как защита от конфликта, поэтому мы не рекомендуем путешествовать в места войны», — объясняли ранее в МВД. Украинцы с временной защитой могут ездить в Украину и в пределах Шенгенской зоны. Также в страны за пределами Шенгенской зоны, но статус защиты не гарантирует, что человеку разрешат въезд.

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По материалам:
РБК-Україна
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