В Чехии меняют правила выплаты пособий беженцам — Finance.ua

В Чехии меняют правила выплаты пособий беженцам Сегодня 14:01 — Личные финансы

В Чехии меняют правила выплаты пособий беженцам

Во вторник, 7 февраля, нижняя палата парламента Чехии поддержала в первом чтении предложенный правительством законопроект «Lex Ukrajina», меняющий правила финансовой поддержки проживающих в стране украинских беженцев.

Об этом пишет uamedia.eu.

Теперь документ в ускоренном режиме (в течение двух дней вместо 60) должен рассмотреть и дать свои рекомендации члены парламентского комитета по социальным делам. Затем он вернется в палату для второго чтения.

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Среди прочего, законопроект меняет правила выплаты гуманитарной помощи беженцам. Сегодня она составляет 5000 крон ежемесячно в течение первых шести месяцев, затем ее размер уменьшается до прожиточного минимума, который сейчас равен 4860 крон для взрослого и до 3490 крон для иждивенца до 18 лет.

Право на поcобие имеют только украинцы, которых не обеспечили бесплатным проживанием, многоразовым питанием и основными гигиеническими средствами. Причем автоматически производится только первая выплата — остальное нужно обосновывать, то есть предоставлять Центру занятости доказательства тяжелого финансового положения (отсутствия работы, инвалидности и т.п.).

Новый законопроект содержит следующие изменения:

пособие предлагается привязать к прожиточному минимуму уже с первой выплаты. То есть вместо 5000 крон одинокий заявитель сможет получить максимум 4860 крон;

для инвалидов и пенсионеров (старше 65 лет) пособие будет выше. Его величина составит 1,5 размера прожиточного минимума, то есть 7290 крон для взрослого и 5235 крон для ребенка. Для оформления повышенного пособия будут признаваться выданные Украиной свидетельства об инвалидности;

для детей от 6 до 10 лет величина гуманитарной помощи составит 1,2 размера прожиточного минимума;

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если через 150 дней с момента обретения статуса временной защиты беженец не найдет работу без уважительной причины (воспитание ребенка, пенсионный возраст, обучение, инвалидность, беременность и т.п.), то размер выплаты будет уменьшен до так называемого минимума существования (existenčné minimum). В настоящее время его размер составляет 3130 крон для взрослого человека. Этот пункт вводится с целью мотивировать беженцев искать работу и активнее интегрироваться в чешское общество;

первая выплата перестанет быть автоматической. Право на получение помощи и его величина будет определяться индивидуально и будет зависеть от размера доходов заявителя, получаемых как в Чехии, так и из-за рубежа (прежде всего из Украины). Учитываются также средства на банковских счетах заявителя и его собственность (на основании честного заявления беженца);

для определения размера помощи будет использоваться следующее уравнение: «величина запрашиваемой выплаты плюс расходы на жилье минус доход заявителя». Если в итоге что-то останется, то беженец сможет получить только этот остаток. Если же результат будет отрицательным или равен нулю, то пособие не будет выплачиваться вовсе. Если результат будет больше 0, но меньше 50 крон, то размер пособия будет составлять 50 крон;

заявление на первую выплату гуманитарной помощи беженец сможет подать как в электронном виде, так и в письменном виде. На вторую и последующие выплаты — только в электронном;

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пособие не будет предоставлено, если указанный в анкете адрес постоянного проживания не совпадает с адресом в реестре жильцов.

Кроме того, законопроект содержит следующие нововведения:

будет создан единый государственный реестр беженцев;

Процедура получения квалификации логопеда будет упрощена. В связи с наплывом беженцев, значительная часть которых — дети, в Чехии наблюдается острая нехватка врачей этой специализации;

срок предоставления государством бесплатного жилья беженцам будет ограничен 150 днями с момента получения статуса временной защиты. Исключение сделано для украинцев, отвечающих критериям выплаты гуманитарной помощи, то есть находятся в тяжелом материальном положении;

если беженец, которому было предоставлено бесплатное жилье, без уважительной причины перестанет его использовать в течение 10 дней подряд, он лишится права на дальнейшее проживание в объекте.

Если законопроект во втором чтении поддержат депутаты, а затем и Сенат, он вступит в силу с апреля 2023 года. Новые правила выплаты гуманитарной помощи начнут действовать позже — с июля 2023 года. При этом не исключено, что содержание документа может измениться.

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uamedia По материалам:

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