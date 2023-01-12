В Чехии продлевают на год режим временной защиты для украинцев — Finance.ua

В Чехии продлевают на год режим временной защиты для украинцев Сегодня 10:32 — Личные финансы

В Чехии продлевают на год режим временной защиты для украинцев

Сенат Чехии в среду одобрил поправку к закону об украинских беженцах, известному как lex Ukraine, о продлении режима временной защиты для них на один год — до конца марта 2024-го, изменения вступят в силу после подписания президентом.

Об этом сообщает ČTK

Поправку о продлении действия режима временной защиты для беженцев из Украины поддержали 57 из 62 членов Сената Чехии.

Согласно поправке, украинцы, желающие продлить свою временную защиту в Чехии, должны будут зарегистрироваться в электронном виде до конца марта 2023 года. После регистрации им будет назначено время для личного визита в отделение МВД, где они получат так называемую визовую наклейку.

Читайте также Названы лучшие для жизни города Чехии

Если беженец из Украины не зарегистрируется в установленный срок или не предъявит визовую наклейку после регистрации до конца сентября этого года, временная защита закончится.

Поправка позволит упростить процедуру продления временной защиты в случае очередной волны беженцев из Украины. Правительство Чехии сможет принять решение о том, что для продления временной защиты достаточно электронной регистрации без необходимости личного посещения отделения МВД.

Кроме того, изменения предусматривают возможность упрощения получения квалификации психолога, поскольку с приездом пострадавших от военного конфликта увеличился спрос на такие услуги. Также будут внесены изменения в правила зачисления украинских детей в учреждения дошкольного образования и обязательного школьного обучения на следующий учебный год.

Закон упростит процедуру отчисления ребенка из детского сада, поскольку такие дети часто возвращаются в Украину вместе с родителями, не уведомляют об этом детский сад и блокируют места.

По словам министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана, в настоящее время в стране находится около 300 тысяч беженцев. Их количество пока не увеличивается резко, среди прочего, из-за мягкой зимы в Украине и наступления украинских сил.

Кроме того, добавил Ракушан, чешское правительство готовит еще одну поправку к lex Ukraine, которая с апреля 2023 года передаст региональные центры помощи Украине в подчинение МВД Чехии, ограничит время предоставления бесплатного экстренного жилья, чтобы мотивировать беженцев искать собственное жилье.

Українська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.