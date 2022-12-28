Как найти работу в Чехии: типы трудовых договоров, социальные льготы — Finance.ua

Как найти работу в Чехии: типы трудовых договоров, социальные льготы Сегодня 09:00 — Личные финансы

Уровень безработицы в Чехии самый низкий в Европе. По состоянию на ноябрь 2022 года он составлял 3,3%, в целом в Европе составляет 7%.

В мирные времена, если вы квалифицированный специалист (например программист), можно найти работу, еще находясь в Украине.

Оформить в консульстве долгосрочное проживание с целью трудоустройства на 2 года или краткосрочную рабочую визу на 3-6 месяцев. По этим типам разрешений можно было работать, но свободного доступа на рынок труда не было. То есть просто так сменить работу было невозможно, нужно было получить разрешение миграционных органов и/или правительства труда. А потеряв работу, терялось и право на пребывание в Чешской Республике.

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В настоящее время правительство Чехии значительно упростило процедуру трудоустройства. Фактически, владельцы vizum ochrany имеют свободный доступ на рынок труда, не требуют никаких разрешений.

Наиболее доступная работа (без знания языка — Ред.) — это ремонтные работы, строительство, клиринг, работа на складах, в магазинах. Со знанием английского это может быть сфера обслуживания: рестораны, гостиницы, такси и т.д.

Минимальная месячная зарплата в Чехии на декабрь 2022 года составляет 16 200 крон (668 евро — Ред.). С января 2023 года планируется повышение до 17 300 крон (713 евро — Ред.).

Средняя зарплата составляет примерно 30 тыс. крон (1236 евро — Ред.).

С нового года повышается прожиточный минимум. Это важно для тех, у кого в Чехии долгосрочное проживание на основании трудоустройства и кто хочет привезти к себе семью. При рассмотрении заявления на проживание с целью воссоединения семьи будет рассчитываться, хватает ли средств для обеспечения всех членов семьи. Параметры следующие:

4470 крон для взрослого первого члена семьи.

Для второго и последующих членов семьи:

3490 крон для ребенка от 15 лет;

3050 крон для ребенка от 6 до 15 лет;

2480 крон для ребенка младше 6 лет.

К этому прибавляете стоимость аренды жилья и стоимость коммунальных услуг в месяц. Если суммарный доход покрывает эту сумму, вид на жительство должны получить.

Типы трудовых договоров:

Hlavní pracovní poměr — основной трудовой договор. Включает больничные, оплачиваемый отпуск, оплачиваемую медицинскую и социальную страховку.

Часто предоставляются бонусы: продуктовые талоны, позволяющие рассчитаться в кафе/ресторанах и продуктовых магазинах.

Вы обязаны отработать обязательный «фонд часов». Это минимально 8 часов в день, за исключением выходных и государственных праздников.

Dohoda o pracovní činnosti — такой договор заключают те, кто хочет подрабатывать, но иметь свободный график. Здесь нет обязательного фонда отработанных часов. Взносы за медицинскую и социальную страховку работодатель платит, если за месяц ваш заработок будет выше 3500 крон (144 евро — Ред.)

Dohoda o provedení práce — тип трудовых отношений, когда вы изредка выполняете какую-то разовую работу, но не более 300 часов в год. Медицинская и социальная страховка работодателем в данном случае не оплачивается.

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